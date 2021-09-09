Новосибирский минздрав готовится к росту заболеваемости коронавирусом в конце сентября

Власти Новосибирской области готовятся к очередному всплеску заболеваемости коронавирусной инфекцией в конце сентября. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на брифинге в четверг.

Как сообщил глава минздрава 9 сентября, именно в это время инфекция активизировалась в прошлом году. Министр связал эту тенденцию с началом учебного года и массовым выходом из отпусков.

«Рост начался в последнюю неделю сентября. Нынче ожидаем того же самого — начало учебного года и выход из отпусков», — отметил Константин Хальзов.

В преддверии роста заболеваемости коронавирусом власти региона отказались от обратного перепрофилирования медицинских учреждений.

«Если вдруг пойдёт рост, мы сможем максимально быстро госпитализировать всех нуждающихся», — пояснил министр.

Места для пациентов с COVID-19 сейчас обустроены в больницах №11 и №4, терапевтическом корпусе первой городской больницы, детской больнице №3, а также в областной больнице для беременных женщин. В них 1500 свободных коек для больных коронавирусом.

Между тем в Красноярском крае, наоборот, начали снимать коронавирусные ограничения. С 10 сентября там вновь откроются детские игровые комнаты, аквапарки и аттракционы.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников ещё в августе говорил о возможном усугублении ситуации с коронавирусом осенью. Уже на днях суточная смертность от заболевания в регионе достигала своего рекордного значения за весь период пандемии, составив 13 человек.