Мэр Новосибирска рассказал о развитии трамвайной сети города

24 сентября, в рамках еженедельной беседы с журналистами, Анатолий Локоть поделился ближайшими планами развития сети городского электротранспорта и рассказал о том, что уже сделано в 2021 году.

«В целом сегодня упор делается на экологичные виды транспорта. И в этом смысле самый экологичный вид транспорта – это электротранспорт», – напомнил о стратегии муниципалитета 24 сентября в ходе традиционной пресс-конференции мэр Новосибирска. Он также добавил, что в Новосибирске эксплуатацией и развитием троллейбусного и трамвайного парков занимается муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт» («ГЭТ»).

Говоря о текущей работе над трамвайной транспортной сетью Новосибирска, градоначальник отметил: «Мы ни в коем случае не собираемся отказываться от этого экологичного, перспективного вида транспорта. Более того, мы продолжаем его развивать. В этом году, впервые за долгие годы, полностью подвергается модернизации протяжённая линия по улице Волочаевской. С заменой дорожного пути и синхронизацией с заменой дорожного покрытия по улице Волочаевской».

Мэр Анатолий Локоть также поделился с журналистами ближайшими планами по дальнейшему развитию трамвайных путей Новосибирска: «Дальше мы планируем строительство трамвайной линии вдоль Гусинобродского шоссе до автовокзала».

В заключение, глава городской администрации добавил, что развитие экологичных видов транспорта, в том числе трамвайного сообщения в Новосибирске муниципальные власти «делают, опираясь не только на выводы своих специалистов, но и на мировой опыт».

Напоминаем читателям, что на предыдущей пресс-конференции Анатолий Локоть коснулся вопроса технического состояния и обновления подвижного состава другого городского пассажирского транспорта – новосибирского метрополитена.