Стоит ли переносить памятник Покрышкину в Новосибирске?

В ходе традиционной пресс-конференции 17 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил изменить местоположение памятника маршалу авиации Александру Покрышкину на площади Карла Маркса.

Напомним, что трижды Герой Советского Союза и маршал авиации Александр Покрышкин родился и вырос в Новосибирске и является почётным гражданином города. В новосибирской топонимике его имя увековечено в названии одной из станций метрополитена в правобережной части города и улицы в центральной части левобережья. Кроме того, в Новосибирске установлено несколько памятников А.И. Покрышкину, из которых наиболее известен монумент на площади Маркса.

В ходе пресс-конференции мэр объявил о планах муниципалитета по сносу долгостроя в центральной части площади Маркса, который должен был стать домом культуры «Сибсельмаш», но так и не был завершён. По словам мэра, уже существует проект комплексной застройки освободившегося пространства, который позволит завершить ансамбль площади Маркса и гармонизировать городскую среду в этой части мегаполиса.

Мэр Новосибирска посредством «Континента Сибирь» обратился к горожанам, чтобы обсудить вопрос изменения местоположения памятника Покрышкину, связанный с вышеупомянутым проектом благоустройства площади Маркса: «Я хотел бы воспользоваться вашей поддержкой, чтобы обратиться к жителям Ленинского района с вопросом – как они отнесутся к тому, чтобы памятник трижды герою Советского Союза и почётному жителю нашего города Александру Ивановичу Покрышкину перенести в центр площади. Я предлагаю обсудить эту тему с ленинцами и со всеми новосибирцами».

«Континент Сибирь» предлагает читателям принять участие в опросе.

Для участия в голосовании нужна авторизация . Считаете ли вы, что памятник маршалу Александру Покрышкину требуется перенести в центр площади Маркса, или его лучше оставить на прежнем месте? Нет, памятник Покрышкину нужно оставить на прежнем месте (100%)

Да, считаю возможным перенос. В центре площади он будет смотреться гармоничней (0%)

Ничего не могу сказать, пока не увижу проект реконструкции площади. Хотелось бы видеть весь предлагаемый ансамбль целиком (0%)

Стоит не только перенести памятник в центр площади Маркса, но и как-то упорядочить упоминание маршала в городской топонимике, чтобы посвящённые ему улица и станция были собраны в одной части города (0%)

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