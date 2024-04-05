В Новосибирске изменится схема движения троллейбусов

Павел Ганьшин
 
В Новосибирске изменится схема движения троллейбусов
Фото из архива "Континента Сибирь"

Некоторые новосибирские троллейбусы изменят маршрут своего следования до середины апреля, сообщает пресс-центр городской администрации. По данным мэрии, изменения коснутся маршрута №36.

Сообщается, что троллейбусы, следующие по новосибирскому маршруту №36 (вокзал Новосибирск-Главный — улица Лазурная) временно изменят схему своего движения. Причиной этого называют сужение проезжей части на улице Фрунзе из-за ремонтных работ на теплотрассе.

По информации новосибирской мэрии, с 5 по 16 апреля движение троллейбуса в прямом направлении организовано по привычной схеме, а в обратном – в объезд места производства работ по проспекту Димитрова, улицам Нарымская и Челюскинцев, далее по Красному проспекту и ул. Фрунзе, а после – по действующей схеме.

Ранее мы сообщали, что по причине ремонта городских теплосетей временно изменился маршрут следования новосибирской маршрутки №65.

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