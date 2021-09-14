Маршрутная сеть Новосибирска расширится за счёт 150 новых автобусов

Благодаря новой технике будет произведена оптимизация маршрутов в Первомайском, Советском, Кировском и Ленинском районах мегаполиса.

В Новосибирске продолжают обновлять пассажирский городской транспорт. Мэр Анатолий Локоть уже дал поручение департаменту транспорта подготовиться к поступлению 150 новых автобусов, которые позволят не только заменить изношенный подвижной состав, но и расширить маршрутную сеть муниципалитета.

«Мы продолжаем обновлять подвижной состав и увеличивать его количество. Чтобы работа была эффективной, нужно подготовиться к поступлению новых машин – предусмотреть площадку для его размещения, укомплектовать штат сотрудников. Перед нами стоит задача увеличения доли присутствия на рынке именно муниципального транспорта, чтобы, в первую очередь, решить проблему неритмичной работы автобусов», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Новосибирский градоначальник также сообщил, что благодаря новой технике на Левобережье мегаполиса появятся три новых автобусных маршрута, что положительно повлияет на комфорт городской среды: «Также прорабатывается три новых маршрута, которые будут обслуживать Кировский и Ленинский районы. Введение новых маршрутов, как и изменение действующих, должно происходить с учетом пожеланий пассажиров, удовлетворять потребности жителей города».

Кроме того, поставка этой партии автобусов позволит оптимизировать маршрутную сеть Первомайского и Советского районов за счет создания магистральных маршрутов. В частности, планируется возобновить ранее действующий маршрут № 88 «ОРМЗ – Центральный корпус». Благодаря новой технике доля муниципального транспорта на городских маршрутах увеличится с 3,5% до 11%.

В настоящее время уже подготовлено техническое задание и проект конкурсной документации на закупку 150 новых автобусов на сумму 2,47 млрд рублей. Из 150 единиц техники 100 будут представлять собой автобусы большого класса и ещё 50 – среднего класса.

Начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Владимир Кондауров доложил мэру, что для размещения новых автобусов будет оборудован дополнительный бокс на территории ПАТП-4, подготовлены производственные площадки в Советском районе на проспекте Автомобилистов и в Кировском районе на Северном проезде.

Напоминаем читателям, что решение о покупке данной партии автобусов для областного центра было принято губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым в преддверии волейбольного и хоккейного чемпионатов мира среди молодёжных команд, которые будет принимать Новосибирск. Ожидается, что первые 100 автобусов прибудут в Новосибирск уже до конца 2021 года, а оставшиеся 50 во втором квартале 2022 года.