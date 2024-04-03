Один из маршрутов новосибирского общественного транспорта временно изменит схему движения, сообщает пресс-центр городской администрации. Причиной стали ремонтные работы на теплосетях.

По информации пресс-центра новосибирской мэрии, маршрутка № 65 временно меняет схему своего движения. Причиной этого стало закрытие с 3 по 11 апреля проезжей части безымянного проезда по продолжению ул. Кубовой в районе здания № 113/5. Проезд на упомянутом участке закрывается по причине проведения ООО «НТСК» работ на теплотрассе.

Движение маршрутки на период проведения работ организовано в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлениях по ул. Кубовой, правый поворот на безымянный проезд в районе здания на ул. Кубовой, 49а, ул. Лобачевского, конечный остановочный пункт «Ул. Лобачевского».

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