В Новосибирске меняется схема движения пассажирского транспорта

Павел Ганьшин
 
В Новосибирске меняется схема движения пассажирского транспорта
Изображение от wirestock на Freepik

Один из маршрутов новосибирского общественного транспорта временно изменит схему движения, сообщает пресс-центр городской администрации. Причиной стали ремонтные работы на теплосетях.

По информации пресс-центра новосибирской мэрии, маршрутка № 65 временно меняет схему своего движения. Причиной этого стало закрытие с 3 по 11 апреля проезжей части безымянного проезда по продолжению ул. Кубовой в районе здания № 113/5. Проезд на упомянутом участке закрывается по причине проведения ООО «НТСК» работ на теплотрассе.

Движение маршрутки на период проведения работ организовано в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлениях по ул. Кубовой, правый поворот на безымянный проезд в районе здания на ул. Кубовой, 49а, ул. Лобачевского, конечный остановочный пункт «Ул. Лобачевского».

Ранее мы сообщали, что суд избрал меру пресечения директору МУП «САХ» Андрею Зыкову.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  