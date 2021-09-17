Для продолжения строительства метро в Новосибирске ищут финансирование

17 сентября в ходе общения с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, почему проектная документация на достройку метрополитена не прошла экспертизу.

В рамках еженедельной пресс-конференции мэра Новосибирска, прошедшей 17 сентября, были подняты вопросы о достройке Дзержинской линии метрополитена и обновлении подвижного состава этого вида городского транспорта.

Глава городской администрации сообщил, что экспертизу строительства Дзержинской линии тормозит неопределённость источников финансирования проекта: «У нас разработана полноценная документация, она актуализирована полностью. Остается один момент – источники финансирования. Без них невозможно пройти экспертизу».

Анатолий Локоть добавил, что лоббирование строительства новых станций новосибирского метро ведётся совместными усилиями правительства Новосибирской области и мэрии областного центра. В настоящее время переговоры с центральными властями страны носят кулуарный характер: «По Дзержинской линии сегодня идет переговорный процесс, который не публичен. Работа с федеральным центром ведется».

В качестве элемента таких переговоров градоначальник упомянул беседу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, который, по словам Анатолия Локтя, отнёсся к соответствующим идеям областных и муниципальных властей «с симпатией».

Отвечая на вопрос о состоянии поездов новосибирского метро, глава города уподобил техническое обслуживания вагонов метрополитена работе на наземной железной дороге и сообщил, что все поезда метро своевременно проходят технический осмотр и капитальный ремонт, а также ведётся постепенное обновление подвижного состава.

Мэр Новосибирска отметил, что «ситуация находится под контролем» и говорить о том, что в ближайшее время начнётся массовое списание подвижного состава не приходится.