Анатолий Локоть заявил, что намерен остаться мэром Новосибирска

Мэр Новосибирска не покинет пост главы крупнейшего муниципалитета ради депутатского мандата в Государственной Думе РФ. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции 24 сентября.

24 сентября, общаясь с новосибирским градоначальником в рамках еженедельной онлайн-трансляции, представители прессы спросили Анатолия Локтя, намерен ли он отказаться от депутатского мандата в Госдуме РФ, который коммунистическая партия в регионе получает по итогам выборов 2021 года.

«Я скажу иначе, чем задан вопрос. Я не планирую отказываться от полномочий мэра города Новосибирска. Я планирую продолжать свою работу, выполняя те обязательства, которые взяты мною перед избирателями города Новосибирска. Мы продолжаем работу в городе», – сообщил мэр Новосибирска.

Напоминаем читателям, что Анатолий Локоть, как первый секретарь новосибирского обкома КПРФ шёл первым номером в списке кандидатов коммунистической партии в Госдуму РФ по региональной группе Новосибирской и Кемеровской областей. После подтверждения со стороны Локтя о намерении остаться мэром Новосибирска наиболее вероятной кандидатурой на получение депутатского мандата в федеральном парламенте становится Ренат Сулейманов, занимающий в партийном списке региональной группы вторую строчку.

В новосибирском обкоме КПРФ «Континенту Сибирь» сообщили, что вероятнее всего региональная группа Новосибирской и Кемеровской областей получит один депутатский мандат. Но если голосов всё же будет достаточно для получения второго мандата, он может достаться представителю коммунистов от Кузбасса Екатерине Грунтовой. По словам представителей обкома, окончательно это станет понятно после публикации официальных итогов выборов центральной избирательной комиссией (ЦИК).