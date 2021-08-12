«Континент Сибирь» сформировал традиционный рейтинг самых крупных авторитейлеров округа по итогам 1 полугодия 2021 года.

Основой для рейтинга послужили данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по продажам за 1 полугодие 2021 года. Дилеры были проранжированы по доле рынка, посчитанной на основе продаж новых автомобилей в основном регионе присутствия. В случае наличия в том или ином городе нескольких дилеров одного бренда продажи делились межу ними в равной доле.

К примеру, если дилер расположен в Новокузнецке и официально представляет несколько брендов на эксклюзивных началах, то «Континент Сибирь» суммировал данные по продажам соответствующих брендов в городе за рассматриваемый период, а потом делил полученное число на совокупный объем продаж новых автомобилей в Кемеровской области за 1 полугодие 2021 года, получая тем самым показатель доли.

Какие сибирские дилеры стали самыми крупными по итогам полугодия?

За год со второй на первую позицию переместился красноярский «Медведь Холдинг» Николая Бякова. Группа компаний заняла первую строчку и по доле рынка, и по абсолютному количеству реализованных автомобилей. С учетом того, что в родном Красноярске «Медведь Холдинг» сконцентрировал у себя в руках большой портфель брендов, то дальнейшее развитие вероятно будет связано с расширением географии присутствия. Так, группа компаний вышла с брендом BMW в Кузбасс, Новосибирскую область, а в ближайшее время готовится приплюсовать к этим регионам Алтайский край – соответствующий тендер холдинг выиграл летом 2021 года.

Второе место заняла новичок рейтинга – возглавляемая Антоном Сергеевым краснодарская группа компаний «КЛЮЧАВТО». На этой позиции она оказалась за счет покупки омской ГК «Евразия Моторс». Эта сделка стала самой масштабной на автодилерском рынке Сибири. Теперь главный вопрос — как будет дальше развиваться «КЛЮЧАВТО», и сможет ли дальше наращивать свою долю в регионе. В своем интервью «Континенту Сибирь» операционный директор холдинга Татьяна Форнасова отмечала, что у «КЛЮЧАВТО» есть планы по дальнейшему расширению в СФО.

Замыкает топ-3 томский автоцентр «Евразия» Александра Криворучко. Ранее в портфеле этого дилера были такие бренды, как Skoda, Suzuki, Honda, Peugeot – компания также заключала протоколы о намерениях с BMW и Audi, рассматривала возможность выхода со Skoda в Новосибирск. Однако все это в прошлом – сегодня в портфеле дилера лишь бренд Volkswagen, с которого и начиналось его развитие. Зато благодаря этой марке автоцентр «Евразия» удерживает чуть меньше трети всего томского рынка новых автомобилей, что позволило ему войти в ТОП-3 самых крупных дилеров по доле, хотя еще год назад компания была на десятом месте.

Следом в рейтинге располагается кузбасская ГК «Сибинпэкс», представленная в Кемерове, Новокузнецке и Новосибирске. Группа компаний, возглавляемая Фанией Сапожниковой, начинала с брендов концерна General Motors. На сегодня высокие позиции дилера обусловлены наличием в линейке таких брендов, как Hyundai, Renault и Volkswagen. За последние годы группа компаний активно смотрит в сторону Китая – в этом году бренд Haval пополнил ее портфель не только в Новокузнецке и Новосибирске, но и в Кемерове.

На пятой строчке – алтайский «АЕМ Холдинг», возглавляемый Дмитрием Борисовым. Группа компаний начинала с брендов группы Volkswagen, однако за последние годы значительно изменила свой портфель. Теперь в него помимо Volkswagen входят такие марки, как KIA, Toyota, Lexus. С учетом их позиций «АЕМ Холдинг» смог войти в пятерку крупнейших по СФО.

На шестой позиции — возглавляемые Андреем Колотенко дилерские центры «Иркутск-АвтоВАЗ», «Арлан-Сибирь» и «Братск-Автодилер». По бренду LADA «Иркутск-АвтоВАЗ» является единственным дилером в своем городе, что позволило ему занять достаточно высокие позиции.

На седьмой позиции расположился московский «Автомир», возглавляемая Николаем Груздевым. Если ранее по большинству брендов в своем портфеле компания была единственным дилером, то сегодня среди таких марок только Audi и Suzuki. Изменение конкурентной ситуации отразилось и на оценке позиции компании в рейтинге — по итогам 1 полугодия 2020 года она была пятой, теперь она располагается на седьмой строчке.

Следом в рейтинге идет иркутская группа автодилерских предприятий Анатолия Панцевича («Иркут БКТ», «Сибавтоцентр»), в основе положения которой — исторически сильные позиции в регионе японского бренда Toyota.

С шестой на девятую строку переместился расположился алтайский «АНТ», основанный Александром Поддубным. Несмотря на пополнение портфеля брендом Skoda и исторически сильные позиции в регионе Hyundai дилер уже не претендует на первые строчки рейтинга, как это было ранее. В Алтайском крае он также утратил позиции самого крупного, однако уверенно работает с действующими марками.

Замыкает топ-10 красноярская ГК «СИАЛАВТО», возглавляемая Сергеем Нощиком. Высокие позиции обеспечиваются наличием в портфеле брендов Renault и KIA, на которые компания делает упор уже много лет. В 2021 году «СИАЛАВТО» открыла третий дилерский центр Renault – в Абакане, тем самым расширив географию своего присутствия.

ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири по доле рынка в основном регионе присутствия, посчитанной по показателю продаж Дилер Доля рынка в основном регионе присутствия Регионы присутствия в Сибири Основной регион присутствия в СФО Представляемые бренды Основной бенефициар/глава компании 1 «Медведь Холдинг» 35.82% Красноярский край, республика Хакасия, Кемеровская область, Новосибирская область Красноярский край Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Lada Николай Бяков 2 «КЛЮЧАВТО» 32.27% Омская область, Новосибирская область Омская область Mercedes-Benz, Skoda, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Datsun, Changan Антон Сергеев 3 Автоцентр «Евразия» («ФССК») 29.08% Томская область Томская область Volkswagen Александр Криворучко 4 ГК «Сибинпэкс» 25.61% Кемеровская область, Новосибирская область Кемеровская область Chevrolet, Audi, Volkswagen, Mazda, Renault, Skoda, Hyundai Фания Сапожникова 5 «АЕМ Холдинг» 23.44% Алтайский край Алтайский край Toyota, Lexus, KIA, Volkswagen Дмитрий Борисов 6 «Арлан-Сибирь»/«Иркутск-АвтоВАЗ»/«Братск-Автодилер» 21.25% Иркутская область Иркутская область Lada, UAZ, Isuzu Андрей Колотенко 7 «Автомир» 21.06% Новосибирская область, Кемеровская область Новосибирская область Toyota, Hyundai, Suzuki, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi Николай Груздев 8 «Иркут БКТ»/ «Сибавтоцентр» 19.13% Иркутская область Иркутская область Toyota, Lexus, Renault Анатолий Панцевич 9 «АНТ» 17.41% Алтайский край Алтайский край Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Datsun Александр Поддубный 10 «СИАЛАВТО» 17.37% Красноярский край, республика Хакасия Красноярский край Renault, KIA, Changan Сергей Нощик

Данные: АЕБ

«Континент Сибирь» также оценил выручку автодилеров по направлению продаж новых автомобилей на основании данных о средней стоимости автомобилей, предоставленных агентством «Автостат». Точно также мы посчитали долю дилеров в основных регионах их присутствия, но уже в денежном выражении.

ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири по доле рынка в основном регионе присутствия, посчитанной по оценке выручки от продажи новых автомобилей Дилер Доля рынка в основном регионе присутствия Регионы присутствия в Сибири Основной регион присутствия в СФО Представляемые бренды Основной бенефициар/глава компании 1 «Медведь Холдинг» 42.06% Красноярский край, республика Хакасия, Кемеровская область, Новосибирская область Красноярский край Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Lada Николай Бяков 2 «АЕМ Холдинг» 30.42% Алтайский край Алтайский край Toyota, Lexus, KIA, Volkswagen Дмитрий Борисов 3 «КЛЮЧАВТО» 29.58% Омская область, Новосибирская область Омская область Mercedes-Benz, Skoda, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Datsun, Changan Антон Сергеев 4 «Иркут БКТ»/ «Сибавтоцентр» 29.01% Иркутская область Иркутская область Toyota, Lexus, Renault Анатолий Панцевич 5 Автоцентр «Евразия» («ФССК») 26.93% Томская область Томская область Volkswagen Александр Криворучко 6 ГК Elke 24.92% Томская область Томская область Toyota, Lexus, Hyundai Виктор Маршев 7 ГК «Сибинпэкс» 21.25% Кемеровская область, Новосибирская область Кемеровская область Chevrolet, Audi, Volkswagen, Mazda, Renault, Skoda, Hyundai Фания Сапожникова 8 «Автомир» 20.7% Новосибирская область, Кемеровская область Новосибирская область Toyota, Hyundai, Suzuki, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi Николай Груздев 9 «БАРС» 16.63% Омская область Омская область BMW, KIA, Hyundai Виталий Ольшанский 10 «Россо» 15.88% Иркутская область Иркутская область Hyundai, Mitsubishi, Skoda, Volkswagen, Audi Сергей Галухин

Данные: АЕБ, Автостат

Первое место в рейтинге по выручке со значительным перевесом занял все тот же красноярский «Медведь Холдинг». А вот на втором месте впервые оказался алтайский «АЕМ Холдинг», в портфеле которого Lexus, Toyota, KIA и Volkswagen. Федеральный игрок «КЛЮЧАВТО», купивший омскую ГК «Евразия Моторс», оказался лишь на третьей строчке. Среди участников рейтинга, не попавших в «количественный» топ – томская ГК Elke Виктора Маршева. Еще несколько лет назад она возглавляла этот рейтинг, но на этот раз лишь на 6-ой позиции.

Впервые в рейтинг вошел омский «БАРС» Виталия Ольшанского, чему поспособствовала не только покупка в 2020 году дилерского центра Hyundai, но и высокие результаты бренда BMW. Также в топ-10 попала и иркутская ГК «Россо» Сергея Галухина.

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