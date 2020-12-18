«Континент Сибирь» продолжает традиционную серию материалов, в которых мы подводим итоги года в различных отраслях экономики СФО, а также выявляем «Компании года» и «Персоны года». 2020-ый год был сложным и неоднозначным для автобизнеса, однако даже в этих условиях многие компании вышли на новые для себя рубежи.

Персона года

«Персоной года» в сфере автобизнеса-2020 по версии «Континента Сибирь» становится Виталий Ольшанский, учредитель омской ГК «БАРС». Несмотря на многолетний предпринимательский опыт, в региональный автодилерский бизнес он пришел сравнительно недавно — в конце 2016 года, купив официального дилера BMW в Омске — Автоцентр «БАРС». Под его руководством компания претерпела множество изменений, начиная от отстройки бизнес-процессов и заканчивая завершением реконструкции дилерского центра BMW под самые последние стандарты марки.

«При прежнем собственнике (Павле Смирнове) бизнес-процессы у «Барса» были слабо выстроены, наблюдалась проблема дефицита оборотных средств. Новый собственник «Барса» проделал большую работу, и эффект не заставил себя ждать», — отметил в разговоре с «КС» бывший руководитель отдела продаж «ЭлитАвто Сибирь» (официальный дилер BMW в Новосибирске) Максим Резник.

Среди критериев выбора «Компании года», по версии «Континента Сибирь», — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа является имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

И действительно, Автоцентр «БАРС» по итогам 2019 года стал лучшим дилером BMW в России по версии дистрибьютора марки в категории компаний, продающих до 150 автомобилей в год, а сам Виталий Ольшанский ранее признавался BMW Group Russia «Управляющим года». «Если собственник дилерского центра получает такую награду, это отчетливо говорит, что его деятельность привела к заметным результатам, и это то, к чему мы стремимся. В регионах нам нужны люди, которые хорошо интегрированы в местное бизнес-сообщество», — отмечал в интервью «Континенту Сибирь» глава BMW в России Штефан Тойхерт. Стоит отметить, что помимо автобизнеса у Виталия Ольшанского есть активы в других отраслях экономики, и свою известность в регионе он получил еще до покупки активов в сфере автобизнеса.

В 2018 году Виталий Ольшанский диверсифицировал свой портфель, приобретя дилерский центр KIA. В этом же году им была получена награда ТОП Платиновый дилер KIA. По итогам 2019 года компания стала серебряным призером в номинации «Дилер года» в категории до 1100 проданных автомобилей и победителем в номинации «Категория превосходства».

2020-ый год в свою очередь был ознаменован покупкой дилерского центра Hyundai у ГК «Феникс Авто», о чем ранее подробно писал «КС». Таким образом, «БАРС» продолжил расширять свои позиции, а успешный опыт по KIA и BMW дает основания предполагать, что не станет исключением и Hyundai.

Как пояснил сам Виталий Ольшанский, группа компаний рассматривает возможности для дальнейшего развития как в Омской области, так и за ее пределами. В частности весной 2020 года «БАРС» проявлял интерес к Тюменской области.

«У Виталия Ольшанского есть амбиции, задор, много энергии, и у группы компаний все хорошо с собственными средствами. Поэтому это открывает перед ним много возможностей. Думаю, у него все получится», — отметил в разговоре с «Континентом Сибирь» основатель одного из крупных омских мультибрендовых дилеров.

Компания года

Компанией года в сфере автобизнеса СФО по версии «Континента Сибирь» становится сеть cтанций постгарантийного обслуживания Fit Service. Основанная в Новосибирске в 2008 году компания уже давно работает на федеральном уровне, причем с недавнего времени не только в России, но и в Казахстане. Fit Service удалось удачно занять нишу между обычными гаражными сервисами и сервисами официальных автодилеров. Кроме того, как отмечают эксперты, Fit Service во многом можно считать ИТ-компанией, поскольку в ней «оцифрованы» и отлажены все бизнес-процессы, и это то, что компания в свое время успешно принесла в этот рынок. «Fit Service — это ИТ-компания, создавшая на основе цифровой системы крупнейшую сеть франчайзинговых СТО. Главное, что создают подобные цифровые компании, — это интеллектуальный ресурс, преображающий отрасль, поднимающий сервис и качество на новый уровень. Это и есть сила цифровой трансформации», — отмечал «Континенту Сибирь» член правления Ассоциации «НППА» (Национальная платформа промышленной автоматизации) Дмитрий Гоков.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в 2020 году Fit Service запустил 25 новых франчайзинговых сервисных станций постгарантийного обслуживания. В позитивную сторону изменились и финансовые показатели компании, вопреки коронакризису. «Так хорошо мы не зарабатывали никогда, это был рекорд», — констатировал основатель Fit Service Данил Соловьев, добавив, что компании также удалось собрать с рынка лучшие кадры. Напомним, что по собственным данным сети, выручка Fit Service по итогам 2019 года составляла 3 миллиарда рублей (+49,7%). За 10 месяцев 2020 года она по словам Данила Соловьева уже достигла 3,28 млрд руб (+31%). Таким образом, по прогнозам самой сети, год будет закончен с выручкой 4 млрд руб. Рекордной стала и прибыль, в том числе из-за роста стоимости запчастей. Ее размер в компании не раскрывают.

Еще одним основанием для победы Fit Service стала диверсификация деятельности компании. Так, под брендом Fit сегодня формируется целая экосистема различных сопутствующих продуктов и услуг.

Среди них в частности система управления корпоративными автопарками в режиме онлайн (Fit Fleet), сервис бронирования на любой из предлагаемых видов услуг (Fit Booking), сервис информирования об истории техобслуживания автомобиля для более прозрачной покупки автомобиля (Fit Check), бесконтактные системы оплаты (Fit Pay), интеграция с шинными центрами (Fit Tyres) и др. Таким образом, речь идет как о B2C-сервисах, так и B2B-услугах. Например, с учетом большого объема данных, который есть у сети, Fit Service решила предоставлять систему управления СТО другим участникам рынка (помимо своих франчайзи) в формате Software as a Service (программное обеспечение как услуга), давая по подписке доступ к информации по нормочасам, по стоимости запчастей, и.т.д. Другой пример использования своих возможностей — продажа рекламных площадей в автосервисах как способ монетизации трафика.

Всего в экосистеме компании на сегодня порядка 13 таких сервисов и услуг, но их число растет, и в проекте, который презентовал Fit Service, их уже 34.

Не удивительно, что в такой ситуации возникает вопрос, а не выйдет ли Fit Service на рынок продажи автомобилей с пробегом. Ведь определенные шаги в этом направлении уже сделаны. В частности в двух пилотных регионах — Москве и Санкт-Петербурге внедряется новый формат диагностики. Как отмечал на недавней онлайн-конференции «Автостата» директор по развитию сети Александр Гараньков, пока Fit Service в порядке эксперимента тестирует предложения о продаже автомобилей на своей клиентской базе, которая составляет более 1,5 млн автовладельцев. Таким образом, не исключено, что со временем компания составит конкуренцию и в сегменте продаж автомобилей.

Приз зрительских симпатий

Одновременно с выбором «Компании года» «Континент Сибирь» проводил голосование на своем сайте. Результаты ниже.

Для участия в голосовании нужна авторизация. Кто из игроков автомобильного рынка, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года»? «Harley-Davidson Новосибирск» (Новосибирская область) (27%)

Fit Service (17%)

«СИАЛАВТО» (Красноярский край) (16%)

«Медведь Холдинг» (Красноярский край) (12%)

«АйБиЭм» («КИА Центр Кемерово Юг», «КИА Центр Кемерово Север», «УАЗ Центр Кемерово», «М53») (Кузбасс) (9%)

«АЕМ-Холдинг» (Алтайский край) (9%)

ГК «БАРС» (Омская область) (3%)

«Фастар» (Новосибирская область) (2%)

ГК «Евразия Моторс» (Омская область) (2%)

«Альбион Моторс» (Алтайский край) (1%)

«Сибирские моторы» (Новосибирская область) (1%)

ГК «Альянс» (Омская область) (1%)

«Барнаул-Моторс» (Алтайский край) (0%)

Другая компания (0%)

«Автоцентр АНТ» (Алтайский край) (0%)

«Атом Авто»/«Астра Моторз» (Томская область) (0%)

«Восток-Моторс» (Новосибирская область) (0%)

ГК «Феникс-Авто» (Омская область) (0%)

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