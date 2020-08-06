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Новосибирские рестораторы получили ответ от руководства области
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Для памятной стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» для обсуждения с новосибирцами вынесены три площадки
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«Магнит» откроет в Новосибирске магазины с кафе и Wi-Fi
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Томские студенты и аспиранты едут учиться в Европу и Америку по президентской стипендии
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Предприниматель, учредитель ООО «Электронный сервис»
Cооснователь коммуникационного агентства ZERNO AGENCY
Директор ФГУП «УЭВ»
Академик, бывший ректор НГУ, председатель совета по развитию ННЦ
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