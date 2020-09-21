Группа компаний «СИАЛАВТО» планирует запустить в Абакане дилерский центр французской марки Renault. Это будет уже третий автосалон французской марки для «СИАЛАВТО» — двое действующих дилерских центров работают в Красноярске. Предполагается, что запуск может произойти уже до конца текущего года.

Как рассказал «Континенту Сибирь» генеральный директор ГК «СИАЛАВТО» Сергей Нощик, тендер по открытию дилерского центра Renault в Абакане (Республика Хакасия) был выигран еще до пандемии. С «Рено Россия» был подписан протокол о намерениях.

Салон французской марки будет располагаться в Абакане в автокомплексе на улице Шоссейной. Это бывший дилерский центр «Арсенал Групп», который прекратил свою работу в начале 2-ого квартала 2020 года. На сегодня «Арсенал Групп» является официальным дилером Mazda, Audi, Jaguar, Land Rover, Nissan, Datsun, Haval, Ford в Красноярском крае. В Хакасии эта группа компаний больше не представлена.

По данным «Автостат.Инфо», за 1 полугодие 2020 года в Хакасии было зарегистрировано 95 новых автомобилей Renault (-15,2%). Марка уступила по этому показателю лишь Lada и Hyundai. В соседнем Красноярском крае, по информации «Автостат.Инфо», было зарегистрировано 559 новых автомобилей Renault.

Ранее интересы французской марки в Абакане представляла компания «Автодилер». В 2013 году она даже приобрела «Рено Центр Атлант», который тогда являлся дилером бренда в Красноярске. Однако в 2016 году компания покинула рынок, а единственным дилером французской марки в Красноярске стала ГК «СИАЛАВТО».

Предполагается, что в перспективе в дилерском комплексе на улице Шоссейной с учетом его параметров могут появиться и другие марки. На сегодня уровень представленности автомобильных брендов в Абакане значительно уступает соседнему Красноярску.

Напомним, что помимо Renault ГК «СИАЛАВТО» является официальным дилером KIA в Красноярске.

Ранее официальным дилером KIA в Абакане являлась ГК «Крепость» Александра Кангуна, однако в 2018 году она была вынуждена покинуть рынок, и дилерский договор с ней был расторгнут. Сам салон, по данным источника, близкого к «Крепости», находился в залоге у «МФК Банка». В настоящий момент официального дилера KIA в регионе нет. В российском представительстве марки не комментируют вопрос о сроках появления нового дилера в Абакане. «Если открытие дилерского центра в Хакасии состоится, то мы обязательно сообщим о нем», — отметили в пресс-службе «КИА Моторс Россия и СНГ».

«Континент Сибирь» будет следить за развитием событий.

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