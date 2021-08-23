Защищено: Дефицит во благо: лидеры и аутсайдеры авторынка Сибири по итогам 1 полугодия 2021 года
Итоги 1 полугодия на авторынке Сибири
Итоги 1 полугодия на авторынке Сибири
12:10
В Новосибирске приступили к монтажу последних эскалаторов на станции метро «Спортивная»
12:04
Суд отправил на лечение красноярца, бросившего «коктейль Молотова» в отдел полиции
11:27
В Новосибирске прошел праздничный онлайн-марафон «Флаг России – гордость наша!»
11:27
«Сбербанк» выдаст кредит на 10 млрд рублей мэрии Новосибирска
10:55
Автосалон на Кропоткина в Новосибирске перепрофилируют под торговый центр
10:10
Новосибирцы пожаловались на старомодность городских парков
21:06
СКР Новосибирска проверяет незаконное удержание женщины с ребенком в автобусе
18:58
Суд вернул в предвыборную гонку кандидата в депутаты горсовета Барабинска
14:28
Новосибирский ученый назвал причины роста смертности от коронавируса
13:44
Минздрав одобрил вакцинацию пожилых «Спутником Лайт»
12:58
Аномальная жара накрыла регион Сибири
17:35
Сообщение о минировании ТЦ «Амстердам» в Новосибирске оказалось ложным
13:42
Новосибирцы пожаловались на работу асфальтового завода рядом с ТЭЦ-5
11:45
Суд изменил меру пресечения обвиняемому в медиашантаже журналисту Сальникову
22:00
Новосибирский вуз не станет вводить ограничения для непривитых от COVID-19 студентов
21:00
Дело о ложном обвинении новосибирского экс-депутата в нападении направлено в следственный комитет
20:48
Свыше 35% жилья новосибирского «СмартСити» отдадут научным организациям
Генеральный директор компании «Отелит»
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации
Генеральный директор «БизнесДром», председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам
Первый вице-президент холдинга «Сибирский цемент»
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