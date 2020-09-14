Известный омский предприниматель, учредитель группы компаний «БАРС» Виталий Ольшанский завершил сделку по приобретению дилерского центра Hyundai у группы компаний «Феникс-Авто». На сегодня в портфеле «БАРСа» уже есть бренды BMW и KIA, по каждому из которых компания по итогам 2019 года признавалась «Дилером года» в своей категории. Со сменой собственника дилерский центр Hyundai, сохранив свои сильные стороны, получит новый существенный импульс к своему развитию.

Как пояснил «Континенту Сибирь» Виталий Ольшанский, покупка дилерского центра Hyundai связана с его желанием идти вперед и развивать автомобильный бизнес, применяя новые подходы, добиваясь высокого качества оказания услуг и поддерживая лояльность клиентов на долгие годы.

Напомним, что Виталий Ольшанский пришел в автобизнес в конце 2016 года, купив официального дилера BMW в Омске — Автоцентр «БАРС». Под его руководством компания полностью завершила реконструкцию дилерского центра на Волгоградской под самые последние стандарты марки. Шоу-рум трансформировался в отдельную, уютную зону, где приятно проводить время в ожидании автомобиля, а современные цифровые технологии сделали еще более наглядным процесс конфигурирования автомобиля для клиента. И это только малая часть многочисленных позитивных изменений, которые произошли с дилерским центром и его подходами к клиентам после смены собственника. Результаты не заставили себя долго ждать — Автоцентр «БАРС» стал лучшим дилером BMW в России по итогам 2019 года по версии дистрибьютора марки в категории компаний, продающих до 150 автомобилей в год, а сам Виталий Ольшанский ранее признавался BMW Group Russia «Управляющим года».

Успешный опыт работы был тиражирован и на дилерский центр KIA, который был приобретен бизнесменом в 2018 году. В этом же году была получена награда ТОП Платиновый дилер KIA Принцип делать всё для удобства клиентов позволил «KIA БАРС» по итогам 2019 года стать серебряным призером в номинации «Дилер года» в категории до 1100 проданных автомобилей и победителем в номинации «Категория превосходства».

«С любым брендом без исключения можно работать, и главный мой принцип: если делать, то делать хорошо», — подчеркнул Виталий Ольшанский. По его словам, Hyundai — очень сильный бренд, занимающий лидирующие позиции по продажам в России, очень востребованный и желанный у покупателей. По данным аналитического агентства «Автостат.Инфо», по итогам 1 полугодия 2020 года в Омской области было зарегистрировано 715 новых автомобилей Hyundai, что на 14,6% больше, чем годом ранее. Такие результаты позволили Hyundai по итогам полугодия занять первое место по количеству регистраций новых автомобилей в Омской области. Это очень высокий результат, учитывая, что в целом по России Hyundai пока находится на 3-ем месте. При этом, Hyundai Creta, по данным «Автостат.Инфо», стала самым популярным новым автомобилем в Омской области. Представленные статистические данные служат еще одним наглядным показателем того, что продукция марки сегодня широко востребована у клиентов и в наибольшей степени отвечает их потребностям.

Дилерский центр «БАРС Восток» будет делать все зависящее, чтобы занять ведущие позиции по объемам продаж автомобилей Hyundai в Омске. Тем более, что у компании всё для этого есть. «Прежде всего, наша сильная сторона — это желание. Второе — это команда. И немаловажный фактор — это место, локация. Все три фактора у нас есть», — констатирует Виталий Ольшанский.

Говоря про локацию, стоит отметить, что дилерский центр Hyundai на улице 10 лет Октября отличает удобное и привычное жителям Омска расположение. Напомним , что он был торжественно открыт в 2011 году при участии руководства «Хендэ Мотор СНГ». Его общая площадь составляет 2670 кв.м., площадь шоу-рума — 650 кв.м., сервисной зоны — 830 кв.м., малярно-кузовного участка — 820 кв.м. Инфраструктурные возможности дилерского центра позволяют в полной мере представить весь широкий модельный ряд марки Hyundai клиентам. В демонстрационном зале одновременно могут быть представлены 11 автомобилей, а «емкость» сервисной зоны, в свою очередь, достигает 12 машиномест.

В ближайшее время дилерский центр, как и в случае с BMW и KIA, в первую очередь ожидает модернизация под последние стандарты марки. «Это наш подход, и все члены моей команды знают мое трепетное отношение к этому вопросу. Я поставил задачу перед своей командой и самим собой привести дилерский центр в соответствие самым современным стандартам Hyundai в срок до 31 декабря 2020 года. Такие планы были задекларированы в представительстве «Хендэ Мотор СНГ». Главное — чтобы не было просрочек с поставкой материалов», — отметил Виталий Ольшанский.

Важным является и то, что в действующих дилерских центрах компании «БАРС» уделяется внимание не только соответствию стандартам дистрибьюторов, но и удобству для клиентов — чтобы им хотелось приходить в дилерские центры вновь и вновь и чувствовать себя там максимально комфортно и уютно, как дома. Ведь любой клиент Hyundai – друг большой и дружной семьи «БАРС Восток». «Если честно, я захожу в свои дилерские центры не как собственник, а как клиент, и интуиция меня не подводит. Если мне приятно находиться в дилерском центре, значит и наши дорогие клиенты оценят отношение и комфорт и почувствуют, что именно здесь им безумно рады», — пояснил Виталий Ольшанский. Таким образом, в центре всех изменений с дилерским центром Hyundai станет отношение к клиентам.

Несмотря на смену собственника, в дилерском центре сохраняется преемственность команд. Немало клиентов дилерского центра за 9 лет его работы на рынке привязались к сотрудникам отдела продаж и их руководителю, регулярно звоня по телефону, интересуясь новинками, записываясь на сервис. Точно также многие владельцы Hyundai постоянно держат контакт с мастером-приемщиком дилерского центра, получая консультацию по сервисному обслуживанию автомобилей и регулярно приезжая на обслуживание. Такой уровень доверия не случаен. Действующая команда имеет многолетний опыт работы с маркой Hyundai, высокую квалификацию и непрерывно проходит обучение у дистрибьютора марки. Поэтому ключевые сотрудники дилерского центра продолжат свою работу в составе «БАРС Восток». Наличие нового собственника даст им новые возможности для развития и достижения новых горизонтов. «Есть выражение «Ломать — не строить». Я не сторонник что-либо рушить и всегда подхожу максимально взвешенно в принятии решений по кадрам, ведь кадры – это все! Далее будем смотреть и усиливать свои позиции», — отметил Виталий Ольшанский.

Как полноправный участник сети Hyundai в России, дилерский центр «БАРС Восток» готов предложить клиентам весь спектр продуктов и услуг, предлагаемых дистрибьютором марки. Включая участие в расширенной госпрограмме льготного автокредитования, беспроцентную рассрочку на все модели Hyundai, финансовую программу «Старт», специальные условия по Trade—In и многое другое. Специалисты дилерского центра готовы предоставить клиентам самую полную информацию о действующих акциях и спецпредложениях, благодаря которым покупка автомобиля Hyundai становится еще более выгодной.

Ждем вас в дилерском центре!

Пишите, звоните и приезжайте!

«БАРС» — официальный дилер Hyundai в Омске

Адрес: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 182

Режим работы: ежедневно 8:30 – 20:00

Телефон: +7 3812 66 66 11

hyundai-barsvostok.ru

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