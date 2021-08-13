Известный казахстанский бизнесмен, контролирующий акционер ГК «Бипэк Авто — Азия Авто» Анатолий Балушкин объявлен в розыск. Об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на комитет по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры республики. На сегодня группа компаний «Бипэк Авто — Азия Авто» является официальным дилером «АвтоВАЗа» в Новосибирске, Омске, Барнауле, Кемерове и Новокузнецке.

Группа компаний «Бипэк Авто — Азия Авто» является производителем, дистрибьютором и дилером автомобилей в Казахстане. Одним из основных партнеров, с которым работала «Бипэк Авто — Азия Авто», являлся российский «АвтоВАЗ». Автомобили LADA ранее выпускались на мощностях «Бипэк Авто — Азия Авто». Обладателем контрольного пакета группы компаний является известный казахстанский бизнесмен Анатолий Балушкин, который вошел в ТОП-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана — 2020 по версии издания Forbes.

В 2020 году министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана было расторгнуто соглашение о промышленной сборке с «Бипэк Авто — Азия Авто». Власти республики потребовали группу компаний вернуть преференции и льготы, которые организация получала с 2010 года. Эту сумма оценивается в размере 405 млн долларов.

В результате производство автомобилей LADA было остановлено. Сам «АвтоВАЗ» был вынужден сменить партнера в Казахстане – в марте 2021 года завод договорился о старте производства автомобилей LADA в Казахстане с ГК «Аллюр» на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Кустанае.

Группа компаний «Бипэк Авто — Азия Авто» известна и на российском рынке. C 2015 года компания развернула собственную сеть из 20 автоцентров в 15 городах России. В частности ГК «Бипэк Авто — Азия Авто» достигла договоренностей с «АвтоВАЗом» о передаче ей сибирских активов дочернего автодилера «Лада Сервис». Таким образом, в Новосибирске в состав «Бипэк Авто — Азия Авто» вначале вошла «Новосибирск-Лада», позднее группа компаний купила дилерский центр Peugeot на Мочищенском шоссе, перепрофилировав его под бренд LADA. В 2015 году «Бипэк Авто — Азия Авто» также купила автоцентр на Хилокской. На сегодня у нее в Новосибирске 2 дилерских комплекса, представляющих 2 бренда (LADA, UAZ). Также среди городов Сибири «Бипэк Авто — Азия Авто» помимо Новосибирска представлена в Омске, Барнауле, Кемерове и Новокузнецке.

По данным Ассоциации европейского бизнеса в 1 полугодии 2021 года в Новосибирске было продано 2130 новых автомобилей LADA, в Омске – 1478, в Барнауле – 990, в Кемерове – 1603, в Новокузнецке – 722. Помимо «Бипэк Авто – Азия Авто» дилерами LADA в Новосибирске являются «Фастар» и «Авто-1», в Омске – «Эксперт Авто», в Кемерове – Автоцентр «Дюк и К», в Новокузнецке – «Запсиб Лада».

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