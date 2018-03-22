В Барнауле приступил к своей работе новый дилер «Тойота Центр АЕМ», входящий в состав ГК «АлтайЕвроМоторс». Техническое открытие дилерского центра произошло 7 марта.

Новый автосалон расположен в существующем здании ГК на улице Попова и является временным решением для марки Toyota. В дальнейшем компания планирует строительство полнофункционального салона японской марки в Барнауле.

Общая площадь действующего дилерского центра составляет порядка 1500 кв.м. Из них шоу-рум занимает 350 кв.м. и рассчитан на экспонирование 7-8 автомобилей. Сервисная зона оснащена 6 постами.

В компании отмечают, что уже работают в соответствии со стандартами производителя и предлагают весь комплекс услуг, которые предусмотрены участниками дилерской сети Toyota.

В течение полутора месяцев в компании планируют запустить временное решение для бренда Lexus.

Напомним, что изначально единственным официальным дилером Toyota и Lexus в Барнауле являлась новосибирская ГК «СЛК-Моторс» Натальи Ждановой. В условиях падения продаж на авторынке в 2015-2016 годах авторитейлер оказался в сложной финансовой ситуации, связанной с высокой кредитной нагрузкой, что привело к задержкам в выдаче автомобилей клиентам. В феврале 2016 года дистрибьютор Toyota и Lexus принял решение о расторжении договора с группой компаний, после чего салоны в Новосибирске и Барнауле были закрыты.

Первоначальный тендер по Барнаулу проводился дистрибьютором в мае 2017 года. Его победителем тендера являлась московская ГК «Бизнес Кар», официально подтверждавшая свои планы. Однако по факту она так и не вышла в регион, вследствие чего дистрибьютор был вынужден проводить тендер повторно. В новом конкурсе победителем была признана ГК «АлтайЕвроМоторс». На сегодня эта группа компаний является официальным дилером Volkswagen, Audi, а также авторизованным сервисным партнером Skoda и утвержденным кандидатом в официальные дилеры Porsche в Алтайском крае.

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