История государственника и единоросса Евгения Панферова, которого пытаются выставить крайним в норильской трагедии, вызвала возмущение во властных и политических кругах Новосибирска.

В ночь с 8 на 9 января снежная лавина накрыла шесть строений на лыжном комплексе «Гора Отдельная» в Норильске. В одном из домиков находилась семья. 14-летний мальчик выжил. Его полуторагодовалый братик, мама и отец погибли.

Многие организации перед наймом скрупулезно проверяют потенциальных сотрудников на предмет чистоплотности с точки зрения закона, готовности работать в условиях повышенной ответственности. Если речь идет о государственной или муниципальной службе – тем более. Это касается и Норильска, куда для иностранцев без спецприглашения и одобрения ФСБ путь закрыт. Дополнительный паспортный контроль должны проходить даже российские граждане, те, кто прибывают обычными внутренними рейсами. С мая прошлого года мир обсуждает произошедшую в этом северном городе экологическую катастрофу с разливом нефтепродуктов. Даже такой, далеко неполный, набор исходных заставляет задуматься: какие именно специалисты отвечают за защиту местного населения в условиях чрезвычайных ситуаций.

В конце 2020 года бывший новосибирский депутат Евгений Панферов подал документы на пост начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска. Полтора месяца правоохранительные органы, федеральная и внутренняя службы безопасности изучали его досье, запрашивали характеристики и информацию о жизни, карьере, семье. По факту он проработал в должности 13 дней. 15 января оказался в ИВС. На следующий день его отправили под домашний арест. Из свидетеля он превратился в обвиняемого: по версии следствия, «не осуществлял должного контроля за деятельностью подчиненных и не проверял полноту включаемых оперативными дежурными … в сводку сведений о погодных условиях…». Также после схода лавины под домашний арест отправились трое дежурных диспетчерской службы Норильска.

Евгений Панферов родился в 1983 году. Окончил новосибирское высшее военное училище Министерства обороны РФ. 2005 — 2009 гг. служил командиром разведгруппы в воинской части 64655. В 2009 — 2014 гг.был командир разведгруппы в воинской части 55433. С 2014 — по 2020 гг. – специалист по связям с общественностью новосибирского подразделения «Российского Союза ветеранов Афганистана». 2015-2020 гг. – депутат городского Совета Новосибирска, секретарь отделения «Единой России» в Первомайском районе Новосибирска.

Представители властных и политических кругов, с которыми после ЧП в Норильске беседовал корреспондент «Континента Сибирь», восприняли уголовное дело на Евгения Панферова как «недоразумение». Новосибирское отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» в ближайшие дни собирает правление, чтобы обсудить ходатайство к председателю Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Эта общественная организация отправляла Панферова в депутаты горсовета Новосибирска в 2015 году. По инициативе той же структуры в 2019 году он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»–указ подписал президент России Владимир Путин.

Евгения Панферова не просто временно отстранили от работы в Норильске, его поместили под домашний арест. После этого отец обвиняемого чиновника первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов экстренно занялся поиском адвоката. Сделать это раньше в голову не приходило – к такому повороту событий не были готовы даже близкие.

Несколько человек в разговоре с автором допустили, что в ближайшее время «следствие разберется», может быть, суд изменит Панферову меру пресечения. Не исключено, потом с него снимут обвинения. Но станет ли новость об оправдании единоросса столь же резонансной, как известие о его задержании? Станут ли активные пользователи пабликов, соцсетей, чатов «продергивать» инфоповод столь же бурно, как домашний арест?

Новосибирские политические журналисты знают: в депутаты в 2015 году Панферов-младший пришел не по протекции своего родителя, опытного парламентария и представителя региональной партийной верхушки ЕР. Не мажор, не золотая молодежь, не бизнесмен. Но, как и его отец (Андрей Панферов – подполковник, служил в спецназе ГРУ) Евгений Панферов – не чужой власти человек. Не так давно он сам защищал государственную машину, которая сейчас его же и подминает.

Задним умом история кажется вполне предсказуемой: в России достаточно примеров, когда обстоятельства требуют установить виновных. Обычно их скоро находят и предъявляют народу. Громкие увольнения начальников отделов за ретивое исполнение распоряжений вышестоящего начальства, отставки глав ведомств за сбой в механизме, доступа к настройке которого нет порой даже у самых инициативных чиновников на местах. Показательные аресты тех, кто еще вчера считался частью властного организма, – из той же оперы.

Разумеется, это лирика. А факт в том, что Норильск – особый город, который существует в закрытой системе властно-коммерческих отношений, она держится на крепко закрученных связях и не менее жестких конфликтах. Местные активисты давно и публично рассказывали о сомнительной схеме раздачи земли, где появились самовольные постройки. В одном из этих домиков после схода лавины погибли люди. Но об уголовном деле и аресте «неустановленных сотрудников администрации Норильска, которые не исполнили свои обязанности по контролю за использованием земли» новости появились спустя 10 дней с момента трагедии.

Знакомые Евгения Панферова говорят, что после назначения тот рассказывал о планах по коррекции оповещений, принятию оперативных мер. Начал изучать личный состав, знакомился со службой в целом. Если его задержали в числе первых, значит ли, что именно новый начальник ГО и ЧС за 13 суток, пришедшихся на новогоднее время, должен был не только войти в курс дела, отстроить работу ведомства и подчиненных, но и разбить серую схему, которая позволяла людям находиться в опасной зоне? Или нового для города и местной системы человека проще представить виновным за утраченные жизни?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Карелин,

член Совета Федерации Федерального Собрания РФ:

– Случилась беда, люди погибли. Евгений Панферов только приступил к обязанностям начальника ГО и ЧС. Как я понимаю, толком не успел принять дела. Не он создавал огрехи в системе, которые привели к трагедии. Надеюсь, и для следователей это очевидно, они разберутся, изменят меру пресечения.

Я работал с Евгением Андреевичем и в партии, и на округе, когда он был депутатом. На военного он пошел учиться осознанно, у него перед глазами был пример, он готовился к службе. Понятно, что с образованием впитал порядок действий в чрезвычайных ситуациях, ему не надо объяснять, что такое регламент. Понятно и то, что Норильск – сложный город. Там произошла техногенная катастрофа, теперь наложилась трагедия. Для двух недель, которые Евгений провел в руководящей должности, очень жесткие последствия.

Игорь Умербаев,

заместитель председателя комитета ЗС Новосибирской области по государственной политике, бывший командир отряда милиции специального назначения (сейчас специальный отряд быстрого реагирования СОБР)

– Новость о том, что Евгений Панферов стал фигурантом уголовного дела, вызвала ощущение, что произошло недоразумение. Понятно, у руководителя судьба такая – он всегда за все отвечает. Пока я был рядовым сотрудником, получал одни поощрения, премии, награды. Стал начальником – пошли взыскания за личный состав и так далее.

Знаю Евгения Андреевича как ответственного, дисциплинированного человека, он прошел армейскую школу. Сомневаюсь, что мог проявить халатность, безалаберность. Вероятно, вопрос не в его отношении к работе, скорее всего, произошел некий информационный сбой.

Домашний арест – стандартная мера пресечения, она ни о чем не говорит. У нас же часто перестраховываются. Думаю, компетентные органы разберутся, и в конце концов ответственность понесет тот, кто и виновен в трагедии. Дело непростое, нужно глубоко разбираться. Был ли начальник проинформирован об опасной ситуации, почему не передали, не зафиксировали?

Важно учесть, что Евгений Андреевич в Норильске недавно. При всем желании он не смог бы все отстроить за тот срок, что был в должности. Даже если допустить, что в системе была разбалансировка, новому руководителю нужно хотя бы полгода-год, чтобы навести порядок. За две недели что он мог успеть?

Анатолий Кубанов,

лидер новосибирского отделения партия «Справедливая Россия»:

– Я много лет знаком с Андреем Борисовичем Панферовым. Офицер спецназа, глубоко порядочный человек. Воспитал достойного сына, который пошел по стопам отца. Евгений служил Родине, получал награды. Убежден, его работа в Норильске была бы более чем успешной, если бы не трагические события.

В случае с Евгением Панферовым драматично проявилась вечная российская история с поиском стрелочников – наказания невиновных, награждения непричастных. Странно говорить, что к беде привела именно его преступная халатность – он две недели проработал в должности. Уверен: накал спадет, следствие подробно разберется в ситуации. Не он строил домики, не он разрешил их устанавливать в лавиноопасном месте, что привело к гибели людей. Кто бы ни был начальником по ЧС, что он мог сделать? Выселить людей? Потребовать покинуть помещение? Не мог, это превышение полномочий. Он не прокуратура, не суд.

Надеюсь, здравый смысл, справедливость, законность одержат верх, Евгения оправдают. Он офицер, защищал Россию. Так свинчивать его сейчас, на мой взгляд, это чрезмерная мера.