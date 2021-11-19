Новосибирца отправляют на скамью подсудимых по делу о сходе лавины под Норильском

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела по факту гибели людей при сходе лавины на туристической базе в окрестностях Норильска. В числе обвиняемых – бывший депутат новосибирского горсовета Евгений Панфёров.

Уголовное дело о гибели трёх человек в результате схода лавины на туристической базе на территории горы Отдельная в норильском районе Талнах в ближайшее время направят прокурору Красноярского края, сообщили в СУ СКР по региону 19 ноября. Обвинительное заключение утвердят семи фигурантам, в их числе – бывший начальник управления ГО и ЧС администрации Норильска. На эту должность в конце 2020 года был назначен бывший депутат Совета депутатов Новосибирска Евгений Панфёров.

Новосибирец попал под следствие, не проработав и двух недель – трагедия на туристической базе недалеко от города произошла 8 января 2021 года, Евгений Панфёров оказался в списке подозреваемых. Представители властных и политических кругов Новосибирской области выступили в его защиту, отметив безупречную репутацию и слишком недолгий срок службы Панфёрова на новом месте.

Неоправданно высокие требования к человеку, занимающему новую должность всего 13 дней, отметил и отец Евгения Панфёрова, вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров, комментируя завершение расследования дела «Континенту Сибирь».

«В материалах дела отражено, что снегопад шёл два дня, и эксперты говорят, что лавину никак нельзя было остановить, и что лавина – это, прежде всего, природное явление, которое не поддаётся какому-либо влиянию. Её можно только отслеживать, если бы были соответствующие службы, а их не было. Надеюсь, что все обстоятельства, которые отражены в деле, будет объективно оценены, и в конце концов правда восторжествует. Обвинять человека, который 13 дней назад вступил в должность и только начал с ней знакомиться, делать его виноватым за все упущения, которые были до этого, — по меньшей мере, необъективно», — отметил Андрей Панфёров в разговоре с «Континентом Сибирь» 19 ноября.

Напомним, в результате схода лавины под Норильском 8 января погибли 45-летний мужчина, 38-летняя женщина и их полуторогодовалый ребёнок. Второй их ребёнок – 14-летний мальчик – был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Повреждения также получили мужчина и женщина. Обвинение в халатности вынесли семи сотрудникам городской администрации — бывшему начальнику управления ГО и ЧС, двум сотрудникам управления имущества и четверым сотрудникам единой дежурно-диспетчерской службы.

Кроме того, было установлено, что погибшие занимали дом на территории базы отдыха незаконно – здание даже не было обозначено в проверочных документах. По этому факту разбираются с сотрудниками городского управления имущества.