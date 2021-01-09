Горнолыжный комплекс под Норильском накрыла лавина

Снежная лавина накрыла территорию горнолыжной базы «Гора отдельная» около поселка Талнах в 20 км от Норильска размером 300 кв.м. Сход снега произошел 9 января в 00:30 красноярского времени, сообщает МЧС России. Под снежными завалами оказались пять домиков. В одном из них, по информации спасателей, проживала семья из четырех человек.

Сегодня на месте схода снега работают около 200 человек и 13 единиц техники, включая 52 сотрудников МЧС России и 2 единицы техники. В 7 утра на помощь прибыл Дудинский арктический поисково-спасательный отряд МЧС России. Также на место происшествия на самолете Ан-74 Красноярского авиационно-спасательного центра вылетел начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин, оперативная группа и спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (около 20 человек).

Спасатели освободили из-под снежного завала пятнадцатилетнего подростка с множественными переломами и обширным обморожением. Он доставлен в местную больницу. К сожалению, его мать нашли уже без признаков жизни. Продолжаются поиски годовалого ребенка и 45-летнего мужчины.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности после гибели и травмирования туристов под снежной лавиной на горнолыжной базе в Норильске. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» находится на окраине Норильска. Он существует с 60-х годов прошлого века. На курорте оборудованы семь спусков, имеющих различную степень сложности. Протяженность самой длинной трассы составляет около 1 500 м при перепаде высот 300 м.

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