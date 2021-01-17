В связи с гибелью людей под лавиной в Норильске задержан бывший новосибирский депутат

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного после гибели трех человек в результате схода лавины в Красноярском крае, задержан бывший новосибирский депутат Евгений Панферов, возглавляющий сейчас управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская, после ЧП в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» было возбуждено уголовное дело по части третьей ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, снежная лавина накрыла шесть домиков на территории лыжной базы «Гора Отдельная» в ночь на 9 января. Под завалами погибли 38-летняя женщина, 45-летний мужчина и полуторагодовалый ребёнок, 14-летний подросток госпитализирован с тяжелыми травмами.

В рамках расследования уголовного дела был отправлен под домашний арест оперативный дежурный дежурно-диспетчерской службы Норильска. В выходные дни также был задержан начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска. По предварительной версии, именно он может быть виновен в случившемся. В СУ СК отметили, что подозреваемому «избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий».

«Как полагают следователи, он не осуществлял должного контроля за деятельностью подчиненных и не проверял полноту включаемых оперативными дежурными … в сводку сведений о погодных условиях, поступающих из центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю. В результате халатного отношения подозреваемого к службе оперативный дежурный, который получил 30 декабря 2020 года прогноз о возможном сходе лавин в горных районах региона в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, не включил эти сведения в оперативную сводку управления ГО и ЧС», — отметили в Следственном управлении.

По данным Rusprofile, управление ГО и ЧС Норильска с 12 января текущего года возглавляет новосибирец Евгений Панферов. Однако в этом статусе он комментировал ЧП журналистам еще 9 января. Евгений Панферов – бывший депутат Совета депутатов Новосибирска и экс-секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Первомайского района, сын вице-спикера Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Панферова. Комментируя ситуацию журналистам московского издания «Подъем» Андрей Парфенов отметил, что его сын, возглавивший ведомство за месяц до инцидента, «не нарушал никаких инструкций». «Просто сейчас, на мой взгляд, пытаются найти виноватых. Сын попал как раз в список тех, кого надо назначить виноватым», — сказал вице-спикер регионального парламента.