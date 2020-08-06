Взаимное непонимание власти и общества в России: кто первый начал?

Реально ли сломить коллективное предубеждение против чиновничьего класса на обывательском уровне в России? Обоснован ли и насколько стоек «негативный настрой» граждан к «системе»? «Континент Сибирь» поговорил с бизнесменами, политиками и чиновниками, которые в разные моменты жизни были и с той, и с другой стороны – могли оценить ситуацию глазами представителя власти и тех, кто приходит к ней «на прием».

В ожидании плохих чиновников

Дискуссию об обесценивании власти, ее «публичном портрете в сознании людей» поднял генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. Он написал масштабный пост, в котором привел примеры, как «ответственная и честная женщина» отказалась выйти на госслужбу, потому что «в общественном мнении – той части общества, которое лично для нее значимо – «чиновник – позор семьи». «Потому что он, по мнению этой части общества, является частью силы «жуликов и воров», «дураков с дорогами», «паразитов на теле трудового народа»», – отмечает директор АИР. Он также упомянул о своем «добром приятеле, который ходил во власть в романтическом порыве изменить все… И через несколько месяцев оставил свою должность с сильнейшим нервным стрессом, потому что оказалось, что ничего никому не надо, ничего это там не работает».

В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» Зырянов называл имена реальных членов регионального правительства, по его словам, некоторые из них работают с утра до ночи почти без выходных, кто-то платит ипотеку, живет с семьей «в простой двушке», кто-то готовит на плиточке с дачи, пока копит на кухонный гарнитур…

Сам Александр Зырянов находится в смежном статусе. С одной стороны структура, которую он возглавляет, обеспечивает себя сама, консультируя предпринимателей, находясь в поиске инвесторов и решая вопросы, которые возникают у них при вхождении в Новосибирскую область. С другой стороны, АИР принадлежит Новосибирской области – назначение самого Зырянова, функционирование предприятия определяется решениями региональных властей. До того, как встать у руля агентства, он оценивал чиновников с позиции в том числе основателя общественной организации «Человек».

Слова генерального директора АИР напоминают предостережение о материальности мыслей: субъективные установки, питаясь энергией массового согласия, укрепляются и укореняются в общественном сознании. «Что общественное мнение востребует во власти, тем она и наполняется. Все психологи знают, что если ребенку постоянно говорить, что он глупый неумеха, то он вырастет в глупого неумеху. А социальные психологи знают еще и другое: под воздействием ожиданий людей формируются институты власти. Ожидаешь сильного – будет тебе сильный, ожидаешь хитрого – будет хитрый, хотите диктатора, получите диктатора», – рассуждает Зырянов. Оставим попытки пересказать текст, при желании прочесть его можно здесь.

Совсем не из вакуума возникают стигматы коллективного мнения, проникающие и в масскульт картинами о чиновниках, которые покупают посты, занимают их по протекции высокопоставленных родственников, не разбираются в деле, берут, дают взятки, воспринимают обычных людей как пыль под ногами. Просто в последние годы, с развитием интернета, эти простые люди вдруг стали чрезвычайно «разговорчивыми»: в социальных сетях, в комментариях под статьями на сайтах они теперь выплескивают напряжение, если им кажется, что госорганы недостаточно стремительно и охотно решают их вопросы. Они даже могут позвать людей на площадь против какого-нибудь произвола. Теперь чиновник, который в порыве ляпнет что-то вроде «сами не пробовали зарабатывать, а не ходить по инстанциям за подачкой», быстро становится «героем» местных, а то и федеральных СМИ. Отдельному представителю власти даже не обязательно оставлять «пренебрежительный» след в интернет-доступе, чтобы обрести известность: любое неосторожно сказанное слово может попасть на камеру мобильного телефона прохожего, который сольет их в сеть. Не нужно далеко ходить: в Новосибирске уволили начальницу службы участковых после обнародования сообщений в служебном чате WhatsApp с распоряжением о плане по штрафам за нарушение горожанами режима самоизоляции – хотя этого требовало от нее начальство. Перечисление похожих историй отставок, жестких выговоров, понижений, заняло бы много места. А почему? По той же самой причине, по которой время от времени обыватели получают «какое-то внутреннее удовлетворение» от того, что очередного «большого человека» – лучше целого министра или губернатора – «отправили на нары».

Казалось бы, высшая власть раскусила народную психологию. Бурлит недовольная губерния, давно голосует вяло, за кого не надо, нелояльные настроения не нивелируются даже низкой явкой – чтобы навести мосты с населением, можно этапировать регионального руководителя в СИЗО, тем самым разорвать шаблоны, связки и сменить информационную повестку. В Хабаровском крае что-то пошло не так. И дело вовсе не в губернаторе от ЛДПР – какая из этой партии оппозиция? Слова про убийцу на людей не действуют – голуби вот-вот лопнут, все больше народу с каждой неделей выходило их кормить, несмотря на эпидемию.

История с арестом Сергея Фургала, который, по версии органов, совершил преступления, потом отправился заседать в Государственной думе, а после прошел фильтр еще и перед губернаторскими выборами, – яркая демонстрация пропасти того самого банального взаимонепонимания между властью и обществом. Карта «бояре плохие» – никакая не козырная. Да и разве люди на площадях пытаются доказать, что Фургал хороший? Они просто требуют его вернуть – пусть следствие идет в Хабаровске. Просят Москву не вмешиваться. Не диктовать. Не навязывать руководителей. Уважать их выбор. Слушать и слышать.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» фиксирует: причины для критики власти есть. «Справедливости ради нужно согласиться, есть нерешенные проблемы. Одна из них – качество коммуникации власти и граждан. То, что сегодня происходит во взаимоотношениях между властью и населением – это не специфически российская история. Рост антиистеблишментских настроений происходит во всем мире: люди задумываются о происхождении власти, функциях, качестве ее работы с точки зрения залога успешного развития региона или муниципалитета», – подчеркивает эксперт.

Такая «народная» рефлексия порождает соответствующие вопросы и запросы «наверх». При этом, рассуждает Виктор Потуремский, не стоит игнорировать российские традиции, в которых власть – сакральная структура. «Сейчас противодействуют две тенденции. С одной стороны, власть – это нечто большое, фактически данное богом, с другой – она должна нас слышать и работать в наших интересах. Последний подход побеждает, что усиливает антиистеблишментские настроения», – констатирует Виктор Потуремский.

Есть ли хорошему чиновнику место в системе?

Александр Зырянов не обеляет чиновничий класс. Но в основной его посыл ложится некая досада: «невозможно объяснить всем, что во власть идут не только те люди, которые очень хотят навредить народу».

Председатель Совета директоров бизнес-группы «NORDАЗИЯ» Дмитрий Андреев (в 2002-2004 гг. – заместитель мэра – директор департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска) обращает внимание на исторически негативное отношение к чиновникам в России. Хотя сетовать на общий отрицательный портрет могут не только представители государственных, муниципальных структур. Все ли уважают работу учителей школ и врачей поликлиник? Что уж говорить о нарисованном коллективным разумом образе бизнесмена?

В конце концов далеко не каждый, кто обрел более или менее статусное положение, родился с золотой ложкой во рту: в подавляющем своём большинстве наши чиновники учились в провинциальных школах, сидели на лекциях с сегодняшними менеджерами, продавцами, медиками, педагогами, пиарщиками и журналистами. Несправедливо получать клеймо «жулика и вора» лишь на основании того, что человек занял ту или иную должность. По мнению Дмитрия Андреева, многое зависит от личности, которая ее занимает.

«Среди чиновников люди разные: одни принимают решения, другие исполняют. Каждый случай индивидуален. Например, в каком-нибудь региональном правительстве действует инвестиционный совет под председательством губернатора. В совете состоят члены правительства, чиновники, депутаты, представители общественности и бизнес-сообщества. И, вот, 5 из них голосуют за, 10 – против, проект не принят, инициаторы проекта недовольны чиновниками. Но: это чье решение? Органа власти? Или конкретного человека? Бывает и так, что документы к защите проекта готовил какой-то чиновник. И он сделал недостаточно качественно эту работу. Таких неоднозначных ситуаций очень много. Тем более в нашей стране, где властям нередко приходится включать режим «ручного управления»», – говорит Дмитрий Андреев.

Рассуждая о качестве кадрового состава органов власти в России, генеральный директор АО «Трансервис» Денис Вершинин (в 2011-2014 министр строительства и ЖКХ Новосибирской области, в 2014-2015 – министр ЖКХ Новосибирской области) склоняется к мысли, что в этой системе (не без исключений, разумеется) остаются работать в первую очередь «преданные» государственным интересам люди. На старте зачастую речь идет о специалистах, которым многому предстоит научиться. «Но динамика службы, требования такие, что они достаточно быстро наращивают компетенции. Если человек понимает: это «не его» – он быстро уходит», – говорит бывший министр.

Заместитель генерального директора компании «ВПК-ОЙЛ», советник мэра Новосибирска Александр Тимошенко (в 1974-1993 гг. руководил отделом по работе исполнительных органов советов Новосибирского облисполкома. В 1997-1998 – начальник информационно-аналитического управления администрации Новосибирской области. В 1998-2000 гг. курировал политический блок в должности заместителя главы областной администрации) тоже считает, что в основном в органах власти работают «добросовестные и ответственные люди». «Это очевидно в условиях пандемии. Многие ушли на дистанционную работу. Но не чиновники, не госслужащие. Происходит мобилизация, они работают до позднего вечера. Задачи перед ними стоят очень важные», – отмечает Тимошенко.

Денис Вершинин считает: пандемия показала: власть может слышать доводы. «Открыли летние кафе, другие инициативы тоже были приняты, происходят регулярные брифинги с доведением актуальной информации и планами на будущее. Мы видим старт пути по совершенствованию культуры взаимоотношений общества и власти. Важно это общение и дальше развивать, потому что на сегодня, я считаю, накоплен достаточно большой уровень недоверия к власти со стороны общества», – говорит Вершинин.

По наблюдениям Александра Тимошенко, качество кадрового состава зависит от уровня власти: в федеральных кабинетах предъявляются более жесткие требования к подготовке и компетенциям чиновника, чем в администрации муниципалитета.

Виктор Потуремский подчеркивает, что картина разнится от региона к региону, хотя с его точки зрения есть общая тенденция – рост уровня квалификации специалистов, которые идут работать во власть. «Не претендую на общий анализ, но выделил бы Республику Татарстан, Московскую область. Есть регионы, которые интенсивно проходят путь к повышению эффективности работы властных структур: Челябинская область, Забайкальский край. Хорошее впечатление производит происходящее в Севастополе», – говорит Виктор Потуремский.

Тимошенко обращает внимание: повышение квалификации сотрудника с годами расширяет его возможности для качественной работы – в том числе, и за пределами властных структур. Бизнес может предложить хорошему специалисту гораздо более высокий уровень жизни. «У немцев есть хорошее выражение: пиджак чиновника очень тесный, зато теплый. В некоторых европейских странах при выходе на пенсию они могут рассчитывать на пенсию в 70 % от того дохода, который они имели, когда работали. Нашим специалистам это не снилось, хотя они тоже живут в условиях достаточно строгих ограничениях, декларируют имущество и так далее», – продолжает Тимошенко.

Генеральный директор ООО «Ривер Парк», советник мэра Новосибирска Олег Торопкин (в 1991-1992 – начальник управления пассажирских перевозок Новосибирского горисполкома, в 1992-1997 – председатель комитета по транспорту мэрии Новосибирска) невысоко оценивает качество государственного управления в России. С его точки зрения, региональным и муниципальным чиновникам не хватает мотивации. «Кандидаты на руководящие посты в мэрии либо областной администрации начинают осознавать дефицит полномочий (прав и ресурсов) и размер рисков уголовного преследования. сегодня региональный чиновник – и в кепке дурак и без кепки дурак. Ради чего стремиться в эту систему на уровне субъекта федерации? Откуда в этой системе координат взяться человеку, который обладает навыками профессионального менеджмента?» –говорит Торопкин.

Как бизнесмена, его не устраивает, что решение некоторых вопросов растягивается на месяцы. Хотя не всегда предлагаемый проект – исключительно в интересах предпринимательского сообщества. Порой предложения, с которыми бизнесмены заходят в кабинеты чиновников, сулят прямую экономическую выгоду региону, то есть, по сути, могут положительно отразиться на показателях эффективности работы властей. «Нет установки, связки: что хорошо для бизнес-сообщества, в конце концов положительно сказывается на состоянии региона. Мотивация от обратного: если ничего не делать, министра накажут, что я не стал обсерватором? Вице-губернатора? Нет. Тогда зачем? Классика», – рассуждает Олег Торопкин.

Денис Вершинин согласен с тем, что существует проблема неповоротливости системы. «Дело не столько в собственно исполнителях, вопрос касается принципов работы государственной власти», – заключает генеральный директор АО «Трансервис».

Александр Тимошенко обращает внимание на перебои в координации работы структур органов власти. «Проблемы, поднятые бизнесом – особенно комплексные, решение которых зависит от нескольких служб – решаются очень медленно. За согласованиями порой чиновники не видят трудностей реального сектора экономики – пока вопрос подвешен, средства заморожены, финансовые потоки стоят, расчета с поставщиками не происходит. Я много общаюсь с директорами предприятий, все они солидарны в одном: нужно повысить координацию внутри властных структур для решения комплексных вопросов, которые ставит бизнес. Этому может способствовать внедрение электронного документооборота и объединение электронных баз данных различных служб. Лучше, чтобы проблемы решались в режиме одного окна, а не передавались по цепочке от одной структуры к другой. Зачастую каждая из них считает определенную базу данных своей собственностью. Они решают, кому давать информацию, кому нет, возможно, это придает им статусность в собственных глазах. Но отнимает очень много времени у людей, которые пытаются добиться того или согласования. От этого нужно обязательно уходить», – отмечает Тимошенко.

Заведующий кафедрой смарт-сити СибГУТИ Дмитрий Гоков придерживается мнения о стороннем влиянии на некоторые процессы в России. «К сожалению, сегодня Западом ведется информационная война и алгоритмы в интернете, а особенно в соцсетях, настроены таким образом, что любой негатив, направленный в сторону нашей власти, мгновенно появляется в топе всех новостных лент и на всех телеканалах. Здесь можно привести пример с заявлением Артемия Лебедева о его отъезде из России – оно впоследствии оказалось троллингом, но при этом о нем говорили во всех новостях, включая центральные каналы и РИА Новости. В совокупности все это можно назвать целой кампанией, направленной на деноминацию власти, и это нельзя отрицать. Блогеры и различные публичные личности очень быстро адаптируются для работы с негативом – так почему бы нашей власти тоже не адаптироваться? Нужно формировать позитивный информационный фон хотя бы в рамках субъектов, и тогда люди смогут объективно оценивать работу чиновников, а не просто винить их в происходящем», – уверен Гоков.

По мнению Дмитрия Андреева, потребуются годы «внутренней работы» по снижению предубеждения по отношению к чиновникам. «Помните, чего стоило еще 5-7 лет назад поменять права, взять какую-нибудь выписку, справку или обменять загранпарпорт. Это был отдельный квест. Сейчас работают МФЦ, можно зайти в личный кабинет на сайте Госуслуг. В той же «юстиции» больше нет таких очередей, которые раньше перепродавались. Когда на определенном уровне работа госструктур становится незаметной, у людей пропадает повод жаловаться, нет причины недовольства. Часто ли сейчас можно услышать жалобы на гаишников, которые устраивают засады с радарами в кустах? Сейчас нарушения фиксируют камеры. Шероховатости, конечно, есть. Но понемногу система взаимоотношений власти и человека меняется», – считает Андреев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Гудовский, председатель совета директоров ООО «Автовокзал Новосибирск Главный» (2013-2014 — министр региональной политики, январь-март 2014 — вице-мэр Новосибирска):

– Что такое власть? Это просто люди: наши соседи, родственники, друзья – мы. Как изменить общее предубеждение? В русской ментальности – все всегда плохо, все плохие. Оценивать компетенцию всего аппарата – это средняя температура по больнице. Я знаю в мэрии очень компетентных и эффективных специалистов, а знаю тех, кто засиделся и кого давно пора было отправить на пенсию или на другую должность.

20 лет в нашей стране центральная власть не меняется. За это время случилось несколько кризисов. Если говорить о последнем, мне, как представителю бизнес-сообщества, принятые решения помогли. Можно было быстрее, более расторопно, но в целом меры по поддержке предпринимательства во время этого кризиса, я оцениваю положительно. Шаги со стороны региональной власти вызывают вопросы. Например, чем опасны были парки, зачем их закрывали? Или рынки? Если в результате народу стало больше в магазинах, как это сдерживает эпидемию?

Ирина Травина, руководитель ассоциации «СибАкадемСофт», член наблюдательного совета Технопарка новосибирского Академгородка (была доверенным лицом Андрея Травникова во время выборов губернатора):

– Я положительно оцениваю кадровый состав правительства. Конечно, во власть специалисты приходят часто без серьезного опыта, но в целом это люди понимающие, с головой. Не стоит судить сразу после назначения, главное – настрой что-то полезное сделать для страны, для региона. Проблема в том, что сегодня очень сложно найти министра, замминистра – потенциальные чиновники видят неблагодарное отношение к этому труду.

К сожалению, мы вынуждены считаться с тем, что власть меняется со страшным свистом. За 10 лет в Новосибирской области сменились 4 губернатора. По сути это означает четвертый состав правительства. Как в таких условиях выстраивать работу с долгосрочными проектами? Какой горизонт планирования может быть у должностного лица? Когда я слышу ропот «пора в отставку», я говорю: погодите, как человеку что-то затевать? Наш регион такой умный, такой критичный – слова ни скажи. Мы только начинаем раскручивать «Академгородок 2.0», а я уже слышу: забудьте, ничего не состоится. Конечно. При таком отношении. Технопарк, новый корпус НГУ, ПЛП, даже Бугринский мост, как бы его ни кляли, – это нужные проекты, они меняют наш город в лучшую сторону.

Количество негативных высказываний в интернете, комментариев, публикаций о качестве власти, чиновниках превалируют. Это может создать определенное впечатление о предубеждении общества. И мне жаль, если кто-то из добросовестных чиновников сделает вывод, что занимается своим делом зря. На самом деле много людей, которые не высказывают «компетентное» мнение по любому поводу и просто столько не пишут в соцсетях. Лично я не думаю, что общество в целом в России настроено против власти. Уверена, что большая часть населения настроена достаточно консервативно.

Дмитрий Гоков, заведующий кафедрой смарт-сити СибГУТИ:

– Чтобы понять, как сильно изменилось государство, достаточно вернуться на 10 лет назад. Вспомните, сколько всего нужно было сделать для получения какой-нибудь справки, когда не было никаких МФЦ, портала и приложения «Госуслуги» – и как легко все делается сейчас. Или, к примеру, недавняя выдача детских пособий, для организации которой понадобилось всего несколько дней. Даже пять лет назад такое сложно было представить. И это стало возможным именно благодаря слаженной работе и динамичному развитию государства.

Если говорить о Новосибирской области, то она сегодня входит в тройку лидеров с точки зрения готовности к цифровой экономике. Построены оптические каналы связи до всех районных центров, есть центры обработки данных (основной и резервный), которые можно использовать для размещения сервисов. Все это тоже делалось не за один год: правительство региона начало заниматься этой инфраструктурой, когда терминов «цифровая экономика» и «цифровая трансформация» просто не существовало. На мой взгляд, это и есть пример стратегического подхода и государственного мышления.

Александр Зырянов, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области:

– Точно знаю, медом во власти не намазано. Сам когда был в бизнесе, тоже критически относился к тем, кто работает в кабинетах администрации. Мне захотелось себя проверить, я смог взглянуть на ситуацию с другой стороны. Я по-прежнему ко многому критически отношусь, ведь тоже езжу по этим дорогам в городе. Знаю, есть негодяи, из-за которых население считает всех чиновников поголовно ворами и хапугами. Но в аппарате гораздо больше ответственных людей, которые честно пашут как проклятые за относительно небольшие деньги. Пренебрежительное отношение отбивает у них всякое желание работать.

Понимаю: негативная информация усваивается лучше, чем положительная. Но надо что-то с этим делать. Возможно, кто-то хотя бы задумается, что так нельзя, что мы все уже друг друга ненавидим.

В конце концов речь не только о представителях власти. Какое в обществе отношение к врачам, к учителям? Подонки в погонах пытали подростка, вся страна это обсуждает. А рассказы о полицейских, которые геройски умирают, вы часто читаете в соцсетях и прессе? Сколько в стране полицейских? Миллион и все негодяи? Врачи, учителя, полицейские, журналисты, госслужащие … Это ведь не инопланетяне захватили землю, это все – мы, наши сестры, братья, соседи. От того, что все чиновники вдруг станут белыми и пушистыми, жизнь наладится? Так не бывает. Пока каждый из нас не начнет меняться, ничего не изменится.

«Континент Сибирь» приглашает читателей к продолжению дискуссии об отношении власти и общества.

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