Накрытые лавиной туристические домики под Норильском были построены без разрешения – прокуратура

Прокуратура Красноярского края устанавливает обстоятельства трагического инцидента под Норильском, где 9 января под снежную лавину попали шесть домов в районе горнолыжной базы «Гора Отдельная». Согласно первым результатам проверки, строения были возведены без соответствующих разрешений.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на краевую прокуратуру 11 января, разрешения не были получены как на строительство домов, так и на выделение земельных участков под эти работы. В надзорном ведомстве устанавливают всех причастных к этим нарушениям.

Проверка по факту трагического инцидента продолжается.

Напомним, лавина накрыла шесть домиков в районе горнолыжного курорта «Гора Отдельная» в ночь на 9 января. Под трёхметровым слоем снега обнаружили погибших – 38-летнюю женщину, 45-летнего мужчину и полуторагодовалого ребёнка. Живым найден 14-летний подросток, он госпитализирован с тяжёлыми травмами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч.3 ст.238 УК РФ).

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