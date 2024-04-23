Назначен новый замглавы Следственного Управления СКР по Новосибирской области

На должность заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области назначен подполковник юстиции Сергей Артеменко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сергей Артеменко занимал различные должности, связанные с непосредственным осуществлением предварительного следствия в Следственном управлении СКР по Омской области, в том числе руководителя следственного отдела по Октябрьскому административному округу города Омска. С 2020 года проходил службу в следственном управлении СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области на должности руководителя следственного отдела по городам Бикин и Комсомольск-на-Амуре.

С августа 2021 по апрель 2024 года занимал должность руководителя отдела криминалистики следственного управления СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Награжден медалями «За безупречную службу» III, II и I степени.

Артеменко сменил на посту заместителя руководителя регионального ведомства Виталия Зарипова, который в сентябре прошлого года ушел в отставку.

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