К новосибирскому «мясному» проекту ГК «Горкунов» подключат Алтайский край

Проект ГК «Горкунов» по созданию мясного производства в Новосибирской области находится в стадии проработки. В случае реализации, участие в нем могут принять алтайские животноводы – об этом в среду сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Глава регионального минсельхоза сказал, что областные власти пока не видели проектно-сметной документации на проект ГК «Горкунов». Напомним, в мае текущего года замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Владимир Пахомов рассказал о планах ГК «Горкунов» по созданию в регионе мясного производства, включая откормочные площадки, на которые будут принимать молодняк от КФХ с доращиванием и сдачей на мясокомбинат. Предполагаемые инвестиции в проект — около 30 млрд рублей. В августе источники «Континента Сибирь» усомнились в том, что проект будет в итоге реализован в НСО, и инвестор уйдет с ним в Алтайский край. Косвенно это подтверждала прошедшая встреча Бориса Горкунова с главой края Виктором Томенко.

Глава регионального минсельхоза не стал подтверждать или опровергать эти сомнения, уточнив при этом, что проект может быть реализован в кооперации с Алтайским краем. «Все идет своим чередом, в первоначальном проекте предполагалось задействовать, как хозяйства Новосибирской области, так и Алтайского края. Мощные фидлоты в рамках одного региона создать проблематично», — отметил на пресс-конференции в ТАСС Евгений Лещенко. Он пояснил, что для Новосибирской области сейчас важнее разработка региональной стратегии мясного скотоводства, над которой работают «наши лучшие ученые». «Ожидаем, что в окончательном варианте документ будет готов в октябре текущего года», — сказал Евгений Лещенко.

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