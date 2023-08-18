Стало известно, что управление Россельхознадзора по Алтайскому краю предотвратило ввоз в регион 20 тонн замороженной говядины. В оформлении документации на мясо найдены ошибки, не позволяющие установить место ее производства. Информацию об этом распространило агентство «Банкфакс».

Удалено: Как сказано в сообщении, нарушение было выявлено при анализе данных системы «Меркурий». По ним, ветеринарный сопроводительный документ на два десятка тонн замороженной говядины был оформлен в начале августа этого года с одной из площадок в республике Татарстан.

Однако, никакой информации об убое животных на данной площадке в указанные даты нет. «Таким образом, удалось установить, что говядина изготовлена из сырья, в отношении которого отсутствует прослеживаемость, что ставит под сомнение качество и безопасность данной продукции», — сказано в сообщении.

Сообщается, что представителя ведомства обратились к получателю продукции с требованием не реализовывать данное мясо и поместить его на хранение. В результате, 20 тонн замороженной говядины неясного происхождения в оборот не попало.

Ранее мы сообщали, что Алтайскому краю выделят порядка 200 миллионов рублей на водоснабжение почти 6 десятков населенных пунктов. Такое поручение дал Михаил Мишустин по итогам своей рабочей поездки в регионы Сибири и Дальнего Востока.