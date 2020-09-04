Новосибирской говядине подбирают интегратора

В новосибирском АПК готовится новый проект: будущий интегратор объединит небольшие фермерские хозяйства, занимающиеся животноводством с потенциальными покупателями говядины и качественного скота.

Встреча представителей компаний, работающих в сфере АПК и рассматривающих возможность стать «мясным» интегратором, прошла в Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области (АИР) в августе 2020 года. Ее участниками стали представители ООО «Карачинский источник», ЗАО УК «Экополис», ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и других сельхозпредприятий. Одним из приглашенных стал томский фермер Владислав Береснев. В 2017 году предприниматель и председатель фермерской ассоциации «Томская АККОР» стал первым в регионе «мясным» интегратором с собственным поголовьем и партнерами-фермерами. Возможности и перспективы проекта участникам встречи презентовал генеральный директор Национального союза производителей говядины (НСПГ) Роман Костюк. По его словам, в реализации проекта заинтересованы федеральные власти, ставящие две задачи.

Первая – найти решения, связанные с развитием бизнеса на селе и ростом доходов населения. Вторая – остановить падение мясного производства в России. «Количество крупного рогатого скота (КРС) в России не растет, оно падает. Всего 147 хозяйств в РФ имеют больше 1000 голов, отраслью это назвать трудно. При этом убой трети поголовья КРС в России идет в той деревне, где они родились – нет инфраструктуры продаж. Зачем тогда выращивать скот, куда его девать? Бизнеса нет. В советское время были спецхозы, собиравшие телок и делавшие качественных нетелей, и это давало прирост качественного скота», – рассказал Роман Костюк.

В качестве примера он привел крупную АПК-компанию «Оренбиф». Для обеспечения ее плановой мощности необходимо 110 тыс. животных ежегодно. За 4 года работы компания нашла только 57 тыс. голов. Еще один пример: известный ритейлер «Ашан», построивший в 2017 году мясоперерабатывающий завод в Тамбове, чтобы обеспечить фермерской говядиной все свои супермаркеты. «Вместо 60 тыс. голов, эти объемы мы обсуждали с гендиректором, они бьют 8-10 тыс. голов, больше найти не могут. У нас в союзе таких нуждающихся переработчиков и откормочников – около десятка.

Катастрофическая нехватка качественного скота и качественного мяса», – констатировал глава НСПГ. Самый крупный, по его оценке, производитель говядины в России, агропромышленный холдинг «Мираторг», производит лишь 120 тыс. т говядины в год (по данным самого «Мираторга», холдинг владеет поголовьем мясной породы абердин-ангус, свыше 700 тыс. голов, в планах в ближайшие три года довести это количество до миллиона – «КС»).

Реализация проекта по внедрению интегратора позволит создать в Новосибирской области сеть скотных рынков, связанных единой электронной системой купли-продажи и котировок цен, а также возможностью закупки и доставки животных по всей территории региона. «Задача – превратить скот в продукт, который легко может продать любой ЛПХ или фермер региона. При обращении фермера к интегратору животные по понятной процедуре проходят открытые торги и уходят на продажу, как партия», – объяснил Роман Костюк. Проект поддерживает региональный минсельхоз, перед которым стоит задача создать программу развития мясного скотоводства, подняв объемы маточного поголовья животных, а также Агентство инвестиционного развития. АИР готов помочь участникам проекта с подбором земли в районах, обеспечением ее инфраструктурой, поддержкой транспортных компаний, помощью в развитии малых фермерских хозяйств с привлечением федеральных и иных ресурсов, включая региональный гарантийный фонд. «Мы уже обсуждали возможность разработки специальных мер господдержки под этот проект», – сказал собравшимся генеральный директор агентства Александр Зырянов. По словам Романа Костюка, АИР имеет опыт создания логистических парков, и примерно по такому же принципу будет строиться работа интегратора: тем бизнесменам, которые будут создавать вокруг себя кластеры по производству скота, будет оказана помощь по созданию инфраструктуры промышленного оборота.

Зарабатывать деньги интегратору предлагается в трех товарных позициях. Первый – доход владельцев племенного скота. Если в регионе будет решена задача наращивания числа фермеров, занимающихся мясным скотоводством, эти фермеры станут покупателями скота. «С минсельхозом региона обсуждали возможность того, что в случае покупки скота внутри области могут быть какие-то дополнительные преференции», – уточнил Роман Костюк. Второй источник дохода – строительство откормочных площадок. «Есть потребители внутри региона, в Казахстане, уже интересуются, когда в Новосибирске запустят программу, им нечем заполнить свои убойные цеха. Китайцы и американцы в Казахстане «пасутся» круче, чем в России», – сказал глава НСПГ. Собравший и откормивший скот новосибирский бизнесмен сможет продавать его в любую точку с транспортировочным «плечом» в 300-400 км. Третий источник дохода – это продажа готовой фермы претенденту с господдержкой.

Планируется, что интегратор на специально выделенной земле в районе строит быстро возводимую типовую ферму с мощностью до 150 голов, оборудовав ее поилками и кормушками. «Нужно поставить продажу ферм вокруг интеграторов под ключ со скотом на конвейер», – пояснил Роман Костюк. Далее идет конкурсный отбор фермеров с их подготовкой и аттестацией. Само агентство при этом сопровождает участников проекта, помогая с получением грантов и льготных кредитов. Фермер получает средства на аренду или выкуп фермы, интегратор помогает ему с ветеринарией, кормами, как независимое хозрасчетное подразделение. Затем поставки скота идут на скотный рынок. «Задача фермеров – соблюдение ежегодного технологического цикла. Весной отел, летом, в течение двух месяцев случка, осенью продажа всего скота», – объяснил собравшимся аграриям руководитель профильного союза.

Роман Костюк подчеркнул, что статус интегратора – «не желание, а процедура». Претендент впоследствии будет обязан подписать соответствующее соглашение с региональным минсельхозом. По расчетам, в каждом районе интегратор должен иметь от 8 до 10 тыс. маточного поголовья у фермеров. Конечная цель – произвести качественный молодняк, сформировать из него новые фермы, чтобы нарастить поголовье в регионе до 270 тыс. голов. «Австралийские специалисты несколько лет назад проводили исследования в Новосибирской области. Эта цифра – легко достижимый результат с точки зрения земли, кормов и климата в Новосибирской области», – сказал Роман Костюк. По данным регионального минсельхоза, на начало 2019 года в хозяйствах всех категорий Новосибирской области прогнозировалось поголовье в количестве 186,5 тыс. голов коров.

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