По данным «Континента Сибирь», группа компаний «Горкунов», планировавшая ранее разместить мясное производство в Новосибирской области может рассматривать перенос проекта в Алтайский край. Отчасти это подтверждают проходящие в эти дни переговоры представителей группы компаний с краевым руководством. Причиной такого решения, по версии источников «Континента Сибирь», стали разногласия между ГК «Горкунов» и региональным парламентом, ранее вышедшие в публичную плоскость.

Группа компаний «Горкунов» со штаб-квартирой в Москве объединяет четыре тепличных комбината, общей площадью 71 га и производительностью до 80 тыс. т овощей в год. В Новосибирской области ГК управляет тепличными комплексами «Новосибирский» (17 га) и «Толмачевский» (17 га), а также достраивает тепличный комплекс «Обской».

18 августа губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с главой группы компаний «Горкунов» Борисом Горкуновым, чтобы обсудить взаимодействие власти и бизнеса. Летом прошлого года «Горкунов» арендовал в крае крупнейший в Сибири тепличный комплекс «Индустриальный» (100% акций принадлежат Алтайскому краю – «КС»), находившийся в предбанкротном состоянии. Коммерсанты заявили о намерении инвестировать в предприятие до миллиарда рублей. Площади «Индустриального» занял тепличный комбинат «Толмачевский», учредителем которого является ГК «Горкунов». Как сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края, «Толмачевский» уже инвестировал в «Индустриальный» более 170 млн рублей, еще 20 млн рублей будет вложено до конца текущего года. Борис Горкунов на встрече заявил о готовности увеличить тепличные площади. «Думаем о дополнительных инвестициях, о чем мы договаривались ранее. При увеличении потребности в овощах в Алтайском крае мы полностью ее закроем тем, что можем в любое время построить дополнительное количество теплиц. В ближайшее время приготовим площадку для этого. Нам потребуется чуть больше миллиарда рублей. При имеющейся производительности и прибыльности комбината мы легко это можем сделать», — сказал бизнесмен. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко охарактеризовал сотрудничество как успешное, отметив, что «группа компаний «Горкунов» зарекомендовала себя как надежный партнер и эффективный собственник, ответственный работодатель и налогоплательщик».

Эксперты в сфере агробизнеса, знакомые с ситуацией, рассказали «Континенту Сибирь» о том, что уроженец Алтайского края находится там уже несколько дней, и, по их данным, переговоры с местными властями могут идти не только о выращивании овощей, но и о развитии мясного направления. По мнению собеседников «Континента Сибирь», эти переговоры могут отразиться на планах ГК «Горкунов» по развитию животноводства в Новосибирской области. В мае текущего года, выступая на пресс-конференции в «Интерфаксе», заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Владимир Пахомов рассказал о планах ГК «Горкунов». По его информации, предприятие намерено строить в регионе свои фермы и создавать откормочные площадки, на которые будут принимать молодняк от КФХ с доращиванием и сдачей на мясокомбинат, инвестировав в это направление порядка 30 млрд рублей. «Группа компаний «Горкунов» сегодня в НСО имеет тепличные хозяйства. Сегодня бизнесмены хотят диверсифицировать свое участие в производстве и заняться животноводством», — пояснил Владимир Пахомов. Он уточнил, что планы коммерсантов соответствуют задаче сформировать в регионе до осени стратегию мясного животноводства, ранее поставленную губернатором Андреем Травниковым. По расчетам бизнесменов, к 2027 году они должны получить 160 тыс. голов КРС. «Проект интересен тем, что охватывает практически всю территорию Новосибирской области, это фермы и откормочные площадки в шести районах. Будут выкупать хозяйства, вкладывать деньги в их модернизацию», — добавил замминистра. Позднее планы бизнесменов внезапно подверглись критике депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, выступившим против передачи земли инвесторам. В частности, скептически отнесся к проекту спикер регионального парламента Андрей Шимкив, назвавший его «не только инвестиционным, но и политическим». «Андрей Шимкив тогда возмутился тем, что в регион заходят крупные инвесторы, после чего погибает вся мелкота», – пояснил «КС» один из участников прошедшего в региональном парламенте заседания профильного комитета. Позднее в интервью СМИ Борис Горкунов не исключил сворачивания инвестпланов в Новосибирской области.

В пресс-центре ГК «Горкунов» корреспонденту «Континента Сибирь» пояснили, что группа компаний не намерена сокращать свое присутствие в регионе, более того, сейчас она строит здесь третий тепличный комплекс. Переговоры с властями Алтайского края никак не связаны с присутствием «Горкунова» в Новосибирской области, а высказывания новосибирских парламентариев в ГК не комментируют – пояснили в пресс-центре. Впрочем, опрошенные «Континентом Сибирь» источники, близкие к правительству Новосибирской области, сомневаются в том, что планы «Горкунова» относительно Новосибирска не изменятся. «Как они не изменятся с такой риторикой, когда второе лицо в области фактически говорит, что такие инвесторы региону не нужны. Минусы в проекте, действительно, были, но вместо того, чтобы занимать жесткую позицию, их можно было просто подкорректировать. Инвестора это напугало, а в Алтайском крае его облизывают», — рассказал знакомый с ситуацией источник.

Еще один собеседник «КС», имевший непосредственное отношение к переговорам бизнесменов с властями, но попросивший его не называть, рассказал о сути предложения ГК «Горкунов». По его словам, прошла встреча, на которой присутствовали заместитель губернатора Вячеслав Ярманов, глава минсельхоза Евгений Лещенко, руководство ГК «Горкунов» и губернатор Андрей Травников. 30% мяса хотел производить сам Горкунов, еще 30% — партнеры ГК, крестьянско-фермерские хозяйства и небольшие сельхозпредприятия региона. Оставшееся – все, кто хочет продавать скот. ГК «Горкунов» была готова предоставить партнерам на договорных условиях маточное поголовье, ветеринарную поддержку, технологии, обеспечить качественным племенным стадом – быками. Потом совместно с региональным минсельхозом планировалось создать на базе заготовительных контор скотный рынок. «Осенью, когда наступает время отнимать телят у мясных коров, это сентябрь-октябрь, крестьянин привозит в заготконтору, условно, пять бычков. Их принимают представители заготконторы и разделяют по загонам. Через неделю рынок начинает торговать, приезжают представители покупателей скота, крупные компании, в том числе и сами структуры ГК «Горкунов». На условиях конкурса покупают скот. В этих условиях крестьянина никто не обманет, и крестьянин понимает, что продал мясо по самой высокой цене», — рассказал собеседник «Континента Сибирь».

Он добавил, что откормхозяйства будут покупать мясо весом до 400 кг, поскольку сверх этого веса покупают уже мясокомбинаты. Мелковесный же скот, чтобы его не убивать в детстве, нужно доращивать. Для этого используется технология крупных откормочных площадок, так называемых фидлотов, которая работает во всем мире. На основе зернового откорма на таких площадках достигают больших привесов и хорошее, качественное мясо, причем делается на базе мясокомбината. По словам собеседника «КС», Борис Горкунов изначально планировал строительство мясокомбината в ТОСЭР «Горный» в Тогучинском районе Новосибирской области. Однако, после реакции на инвестора со стороны парламентариев, было принято решение уйти в ТОР «Новоалтайск» в Алтайском крае. Там планируется строительство мясокомбината на тысячу голов убоя в сутки в перспективе, что даст региону до двух тысяч рабочих мест. Рассматриваются также Бурлинский, Бийский и Краснощековский районы. «В Новосибирской области хозяйства в год продают порядка 115 тыс. голов. Причем большое количество хозяйств продают молочных бычков в трех, пяти, семидневном возрасте. Они считают невыгодным выращивать. Горкунов готов был это взять на себя и доращивать бычков по технологии мясного откорма. Как не понять, что это выгодно для области – неясно. Весь мир на этой технологии работает, мы же пока – «щипачи», придерживающиеся принципа «кто у кого урвет». Урожая нет – крестьянин над свинарями издеваются, урожай есть – свинари у крестьян не берут зерно по достойной цене. Так друг друга и канителят», — сказал собеседник «КС». В качестве возможного развития событий он не исключил и вариант, при котором ГК «Горкунов» разместит в Новосибирской области материнские фермы, а доращивание уйдет в Алтайский край. «В Новосибирске останется навоз, а деньги уйдут в Барнаул», — резюмировал собеседник «КС».

Впрочем, возможный перенос «мясных» планов ГК «Горкунов» в Алтайский край вряд ли станет ударом для экономики Новосибирской области. Как пояснил «КС» близкий к облправительству источник, новосибирские власти «не видят в этом проблемы». «Неважно, кто будет покупать у нас говядину, «Горкунов» или «Мираторг», лишь бы говядина была. Мясо он (ГК «Горкунов» — «КС») готов у нас забирать, а выращивать мы и без него будем. Спрос есть и у других структур», — отметил собеседник «Континента Сибирь».

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