Экс-заместитель губернатора Томской области назначен главой АО «Сибагро»

Бывший заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных назначен генеральным директором АО «Сибагро». Соответствующая информация появилась в ЕГРЮЛ 16 декабря.

«В управлении компании «Сибагро» произошли изменения: Андрей Тютюшев продолжит работу во главе правления — решение вопросов стратегии и развития. Общее операционное управление передано Сергею Ильиных, он назначен генеральным директором», — говорится в официальном комментарии компании.

В 2007 году Сергей Ильиных был назначен заместителем губернатора Томской области по социальной политике, в 2009-2010 годах он был первым заместителем губернатора региона. В 2010 году Ильиных избран председателем Думы Томска и секретарём регионального отделения партии «Единая Россия». В 2015 году занял должность вице-губернатора по внутренней политике. После этого занял пост первого заместителя по коммуникациям в «Сибагро».

Напомним, что в Новосибирской области назначены глава инспекции по охране объектов культурного наследия и замминистра строительства.