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В декабре 2020 года запустят поезд «Ласточка» по маршруту Новосибирск-Барнаул
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Владимир Путин не исключил распространения части дальневосточных преференций на Сибирь
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С бывшего мэра Барабинска суд взыскал 47 млн рублей
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Новосибирск подаст документы на получение звания «Города доблести и славы»
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В 2020 году в Красноярском крае начнется строительство образовательных центров для АПК
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Определили ТОП-5 поисковых запросов в Новосибирске
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Заместитель директора ГПНТБ СО РАН
Предприниматель и инвестор, экс-совладелец сети «Квест-Хаус» и сети хостелов «Достоевский»
Директор по развитию центра имплантологии и хирургии «Эдем»
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