Новая благоустроенная зеленая зона появилась рядом с площадью Кондратюка в Новосибирске. Создателем общественного сквера «Альгамбра» стала строительная компания «Сибирь-Девелопмент» в сотрудничестве с мэрией города.

Сквер площадью свыше двух тысяч квадратных метров открыли в Новосибирске 18 октября. Он расположился возле площади Кондратюка, где более ста лет назад уже существовал популярный среди новониколаевцев частный сад театра Андреевой. Позже сад получил имя «Альгамбра» и стал центром культурной жизни города. Здесь проходили спектакли и оперетты, выступал духовой оркестр Новониколаевска.

Современный сквер, сохранивший историческое название «Альгамбра», стал совместным проектом компании «Сибирь-Девелопмент» и мэрии города Новосибирска. Концепцию сквера создал бывший главный архитектор Новосибирска Владимир Фефелов.

«Сквер — серьезный проект, который непросто рождался, но стал хорошим примером участия бизнеса в благоустройстве города. Мы долго обсуждали, как он впишется в облик города и насколько будет востребован новосибирцами. Сегодня проект находится в стадии завершения, с чем я искренне поздравляю всех, кто над ним работал. Надеюсь, что весной новосибирцы ощутят всю красоту и прелесть этого зеленого уголка», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

На сегодняшний день в сквере высажено около 90 деревьев, в основном это ели, а также до 25 видов кустарников. В центре установлена скульптура, напоминающая о существовавшем здесь сто лет назад саде «Альгамбра». По периметру сквера расположили стенды с фактами из жизни культурного Новониколаевска.

Сквер «Альгамбра» построен компанией «Сибирь-Девелопмент» рядом с жилым комплексом премиум-класса «Prime House». Часть зеленой зоны занимают тренажеры и уличный кинотеатр, которые будут доступны всем желающим.

«Компания «Сибирь-Девелопмент» совместно с мэрией города реализовала сложнейший проект. Около 10 лет здесь существовал заброшенный парк, огороженный забором. Надеюсь, новый сквер «Альгамбра» станет достойным украшением города и понравится всем новосибирцам. Наша компания чувствует свою социальную ответственность и готова дальше участвовать в благоустройстве города», — заметил председатель Совета директоров СК «Сибирь Девелопмент» Дмитрий Хмельницкий.

По словам Дмитрия Хмельницкого, воссоздание легендарного сквера — это только начало совместной работы компании с мэрией Новосибирска в деле городского благоустройства. Следующим амбициозным проектом в этой сфере станет обустройство поймы реки Ельцовка за «Ройял-Парком». Территорию здесь планируется поднять до уровня Красного проспекта, построить коллектор, школу, а также создать еще одну зеленую зону – большой городской парк.

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