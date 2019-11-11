Жилому комплексу «Prime House» (застройщик «Сибирь Девелопмент») присуждена победа в номинации «Лучший современный проект жилого комплекса премиум-класса» престижной международной премии Best for Life Design Award.

В Милане, на озере Комо, 7-9 ноября 2019 года впервые прошел международный форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life». На его площадке авторитетные эксперты в области дизайна, представители профессиональных сообществ, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний-производителей товаров и услуг обсуждали вопросы городской среды, промышленного и продуктового дизайна, а также коммуникационных технологий.

В рамках форума состоялось вручение Международной премии «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций. Экспертное жюри оценивало работы в 50 номинациях по двум направлениям: Spaces&Places (дизайн среды, архитектура, интерьеры, ландшафтный дизайн и тому подобное) и Silver Line (предметный дизайн, мебель и свет, упаковка и т.д.).

Премия проходила при экспертной поддержке представителей Союза дизайнеров России, РБК «Недвижимость», МОА «Союз Дизайнеров», Высшей школы Брендинга и др.

Новосибирская компания «Сибирь Девелопмент» во главе с генеральным директором Игорем Панфиловым была удостоена престижной награды в номинации «Лучший современный проект жилого комплекса премиум-класса» за возведение ЖК «Prime House».

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