Федеральный сервис такси «Ситимобил», одним из крупнейших акционеров которого является «МегаФон» Алишера Усманова, вышел на рынок Новосибирска. Для компании это первый город в Сибирском федеральном округе. Помимо этого «Ситимобил» уже представлен в Самаре, Тольятти, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ярославле, Москве и Московской области.

Согласно исследованию, проведенному «Ситимобил», половина жителей Новосибирска прибегают к услугам такси несколько раз в месяц, а пятая часть – несколько раз в неделю.

«Ситимобил» — сервис заказа такси, основанный в 2007 году. Доступен в мобильных приложениях пользователям iOS и Android или по звонку оператору. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси в Москве. В настоящее время доля онлайн-заказов такси через мобильное приложение «Ситимобил» превышает 95%. В апреле 2018 года об инвестициях в проект объявили «МегаФон» и Mail.Ru Group, основным акционером которой также является «МегаФон». Уже к октябрю 2018 года после раунда инвестиций «Ситимобил» показал 10-кратный рост: 2 400 000 поездок в Москве в месяц. В декабре 2018 года эта цифра приблизилась к отметке в 4 млн поездок в месяц. Также стоит отметить, что ранее «Сбербанк» и Mail.ru Group договорились сформировать на паритетных началах (50 на 50) совместную компанию на базе «Ситимобила» и Delivery Club.

“Новосибирск – третий по численности населения город России, и первый в Сибирском федеральном округе, где стал доступен наш сервис. Запуск в Новосибирске – логичное продолжение реализации нашей стратегии региональной экспансии. В наших планах наращивание присутствия сервиса во всех крупнейших городах страны”,— пояснил директор по связям с общественностью «Ситимобил» Георгий Лобушкин.

По его словам, в Новосибирске будут доступны два вида тарифов сервиса – “Эконом” и “Комфорт”, а со временем тарифная линейка будет расширена.

К сервису «Ситимобил» в настоящий момент подключено 400 водителей из 6 таксопарков, в планах на ближайшее время — увеличение числа партнеров в Новосибирске.

Напомним, что в феврале 2018 года на российском рынке объединили свой бизнес Uber и «Яндекс.Такси», а позднее новая компания стала основным акционером еще одного крупного участника рынка — ГК «Везет» (работает под брендами «Лидер», «Везет», «Такси Сатурн», RedTaxi и.т.д.).

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