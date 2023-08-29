Россияне в 2023 году активнее стали посещать зарубежные страны для летнего отдыха, но география их интереса изменилась. «МегаФон» проанализировал обезличенные данные роуминга своих абонентов и поделился статистикой.

Этим летом новосибирцы (как и жители РФ в целом) стали чаще путешествовать по миру: количество отдыхающих в других странах по сравнению с прошлым годом увеличилось на 33%. Всего путешественники из региона посетили более 130 стран мира. В списке наиболее популярных направлений оказались Турция (23% от общего числа туристов), Абхазия (20%), Китай (7%), Армения (4,5%) и Грузия (4%). По динамике туристического потока вперёд вырвались Таиланд, Египет, Венгрия, Иран, Португалия. Также заметный рост по увеличению числа туристов показали такие страны как Испания, Черногория, Великобритания и Германия.

По сравнению с летом прошлого года туристы чаще выбирали страны Ближнего и Среднего Востока, чем европейские маршруты. Прибавила в числе российских туристов и Африка: в топ-5 стран для летнего отпуска вернулся Египет (популярность путешествий туда выросла на 176%), а число путешественников в Тунис и вовсе возросло в 3,5 раза. Заметной прибавкой популярности смогли похвастаться также маршруты в Иран и Саудовскую Аравию — +115% и +123% соответственно.

В целом по стране самым популярным «отпускным» направлением осталась Турция, показавшая +27% посещаемости россиянами относительно прошлого года. За ней идут арабские страны, Европа и Африка — на всех этих направлениях зафиксирован прирост турпотока из России. Кубу посетило в 16 раз больше российских туристов, в Азию тоже отправилось больше россиян, чем в прошлом году (на 40%), а вот островные направления, типа Доминиканы и Мальдив наоборот показали спад — на отдых туда этим летом отправилось на 15% и 8% меньше людей соответственно.

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