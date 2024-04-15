Мигрантам в Новосибирской области запретили работать в такси и торговле

Сегодня, 15 апреля, вступило в силу постановления губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о запрете на привлечение хозяйствующими субъектами региона иностранных граждан, ведущих трудовую деятельность на основании патентов. Соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства.

Согласно тексту постановления, речь идет об отдельных видах экономической деятельности, а именно: торговля розничная напитками в специализированных магазинах; торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах; деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем.

«Хозяйствующим субъектам в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации, привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением», — говорится в документе.

Отметим, что с патентом в Новосибирской области работают, в первую очередь, граждане Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана. Уроженцам Киргизии и Казахстана патент не нужен, их работа регламентируется другими документами. В проекте документа уточняется, что он обусловлен «целями обеспечения национальной безопасности, безопасности жизни и здоровья населения Новосибирской области, приоритетного трудоустройства российских граждан».

Изменения в работе с патентами иностранных граждан на общероссийском уровне уже действуют с января этого года. Если раньше мигранты не были ограничены сроком на трудоустройство с момента выдачи патента, и при этом они могли законно находиться в России и оплачивать патент, теперь они должны будут уведомить МВД о своей трудовой деятельности в течение двух месяцев с момента получения патента.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что глава СКР заинтересовался стихийными торговыми точками мигрантов напротив Центрального рынка в Новосибирске