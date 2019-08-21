Губернатор Иркутской области предложил снять ограничения в обеспечении жильем пострадавших от наводнения

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил письмо заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко с предложением снять ограничения в обеспечении жильем пострадавших от наводнения.

По информации, размещенной на официальном сайте правительства Иркутской области, третьего августа 2019 года вступили в силу правила предоставления финансового обеспечения гражданам, жилые помещения которых были утрачены или повреждены в результате дождевого паводка, прошедшего в июне 2019 года на территории региона, утвержденные постановлением правительства РФ. Согласно документу, получить жилье взамен утраченного могут те, у кого нет в собственности или доли в праве общей собственности другого жилого помещения, пригодного для проживания, либо размер другой жилплощади не достигает учетной нормы, установленной Жилищным кодексом РФ.

На практике выяснилось, что у значительного числа людей, потерявших дома или квартиры, в собственности либо в доле в праве общей собственности есть другое жилье, где проживают родители, бабушки, либо взрослые дети, для которых эта недвижимость и была куплена. У некоторых граждан есть квартиры или дома в других регионах страны, но проверка его соответствия учетной норме, которая устанавливается отдельно в каждом субъекте РФ, и его пригодности для проживания вызывает большие сложности. Это затягивает сроки принятия решений о предоставлении жилья и вызывает социальную напряженность среди пострадавших.

«Прошу Вас ходатайствовать перед правительством России об исключении из правил условий, ограничивающих возможность предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем гражданам, которые имеют в собственности иное жилое помещение, пригодное для проживания, в том числе, независимо от соответствия/несоответствия общей площади такого помещения учетной норме площади на каждого проживающего, имеющего постоянную регистрацию по месту жительства», — сказано в письме, направленном Сергеем Левченко заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко.

Напомним, за время паводка в 107 населенных пунктах Иркутской области оказались подтопленными около 11 тыс жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же участков автодорог, повреждено 22 моста, 25 человек погибли, семь числятся пропавшими без вести.

Главой государства был подписан указ «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области». В соответствии с документом, наводнение на территории региона признано чрезвычайной ситуацией федерального характера, в связи с этим устанавливается особый уровень реагирования.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что иркутский губернатор Сергей Левченко назначил служебную проверку в отношении своего пресс-секретаря Ирины Алашкевич. Поводом стала выложенная в интернете аудиозапись, где, предположительно, чиновница негативно высказывается в адрес пострадавших от наводнения жителей региона.

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