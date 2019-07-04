Владимир Путин присвоил наводнению в Иркутской области статус ЧС федерального характера

На чрезвычайную ситуацию в Иркутской области установлен особый режим реагирования. Об этом говорится в указе «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории региона», который подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно указу президента РФ, необходимо обеспечить выделение средств из федерального бюджета на капитальный ремонт поврежденного жилья, решить вопрос о выделении гражданам, лишившимся крова, средств на строительство или приобретение новых домов, восстановить поврежденные дороги и мосты, оказать поддержку сельхозтоваропроизводителям и др.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, вопрос оказания помощи региону обсудили во время совещания членов правительства РФ.

По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, региону нужна помощь в финансировании. По предварительным расчетам необходима огромная сумма — 29 млрд рублей. Эти средства необходимы для восстановления коммунального хозяйства и жилья, а также выплаты для населения.

Также Сергей Левченко проинформировал руководителя правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталия Мутко о том, что в пострадавший регион стянуты силы и средства по линии РФ, министерства внутренних дел, министерства по чрезвычайным ситуациям. По предварительным оценкам, около 10 млрд рублей необходимо на восстановление жилья для пострадавших жителей и 6 млрд — на проведение капитального ремонта.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в пострадавших от дождевого паводка районах Иркутской области продолжаются аварийно-восстановительные работы. Жителям региона выдано 60 тонн продуктов питания, 53 тыс литров питьевой воды, адресную помощь получили 1927 граждан.

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