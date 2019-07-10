Число жертв паводка в Иркутской области достигло 24 человек

В управлении МЧС по Иркутской области сообщили, что в зоне наводнения обнаружено тело еще одного погибшего. Таким образом, количество жертв паводка возросло до 24 человек. Еще 9 числятся пропавшими без вести.

Как пишет «Интерфакс» с ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Иркутской области, по состоянию на 9 июля 2019 года, обнаружены погибшими 24 человека, числятся без вести пропавшими девять.

Кроме того, количество госпитализированных с начала наводнения в Иркутской области выросло до 486 человек. Как сообщили информагентству в региональном управлении МЧС, за минувшие сутки в больницу попал 29 человек, в том числе восемь детей. Шесть взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в районах региона, попавших в зону паводка, наблюдается стабильное снижение уровня воды в реках. Из 107 населенных пунктов, которые были подтоплены, не освобожденным от воды остается только один – город Тулун. В нем остаются подтопленными 190 домов, в которых проживает 475 человек.

В районах, где сложилась чрезвычайная ситуация, продолжается восстановление систем жизнеобеспечения. В 40 населенных пунктах восстановлено энергоснабжение, в системы водоснабжения подана техническая вода. Восстановлено движение по 16 мостам и 43 участкам автодорог из 48 подтопленных.

Также, продолжается переселение граждан, потерявших жилье, из пунктов временного размещения (ПВР) в более комфортные условия – в пункты долговременного размещения. В ПВР остается пока 63 человека, из них 18 – дети.

48 комиссий по оценке ущерба продолжают обследование жилого фонда. Уже проверено 9188 жилых домов, ремонт 3448 из них нецелесообразен. Осталось обследовать около 4,5 тыс пострадавших от наводнения домов.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что единовременную материальную помощь по данным на утро 9 июля получили 74% пострадавших от наводнения в Иркутской области — это 27 692 человека. Размер денежного пособия составляет 10 тыс рублей на человека.

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