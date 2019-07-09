Единовременную материальную помощь по данным на утро 9 июля получили 74% пострадавших от наводнения в Иркутской области, — это 27 692 человека. Размер единовременной выплаты составляет 10 тыс. рублей на человека. Об этом 9 июля сообщили на сайте правительства Иркутской области со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства региона Владимира Родионова.

Владимир Родионов отметил, что большая часть людей, которые ещё не получили выплату, проживает в городах Тулун и Нижнеудинск. В первом поселении средства получили 80% пострадавших, во втором – только 50%. Компенсация 50 тыс. рублей за частичную потерю имущества выплачена 145 жителям пострадавших территорий, 100 тыс. рублей за полную потерю имущества получили 1 115 граждан.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко призвал глав местных администраций ускорить работу по выплате единовременной материальной помощи и компенсаций по утрате имущества первой необходимости. В его состав входят холодильник, плита, мебель. При частичной утрате сумма компенсации составляет 50 тыс. рублей, при полной — 100 тыс. рублей на одного человека. Семья, состоящая из 4 человек, получит 200 и 400 тыс. рублей соответственно. Размер выплаты определяют члены оценочных комиссий, которые совершают подомовой обход затопленных населённых пунктов. По состоянию на утро 9 июля компенсацию по утрате имущества первой необходимости получили 1260 человек, сегодня её выплатят 2,5 тыс. человек. Средства переводят на лицевые счета в кредитных организациях.

Продолжается работа по проведению выплат родственникам погибших в результате наводнения. Это миллион рублей, который в равных долях распределяется между ближайшими родственниками. Накануне стало известно об обнаружении еще одного тела погибшего, таким образом, официально зарегистрировано 23 жертвы наводнения.

Владимир Родионов сообщил, что сегодня специалисты министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области разыщут родственников погибшего и займутся оформлением документов для них.

На проведение всех видов выплат пострадавшим от паводка из федерального бюджета было направлено 662 млн рублей. На утро 9 июля израсходовано 408,7 млн рублей, в течение 9 июля пострадавшим передадут ещё 234 млн рублей. Правительство Иркутской области готовит заявку на выделение из резервного фонда правительства РФ 2,3 млрд рублей. Эти средства пойдут на оказание компенсаций по утрате имущества первой необходимости в размере по 50 и 100 тыс. рублей на человека.

Ещё один вид помощи пострадавшим от паводка – это отправка их детей на отдых за счёт бюджетных средств. Министр образования Иркутской области Валентина Перегудова отметила, что в оздоровительные лагеря уже выехали 892 ребенка из пострадавших территорий. Сегодня ещё сто школьников сегодня отправятся в учреждения Усть-Кутского и Ольхонского районов, а также Красноярского края. На следующей неделе начнутся массовые заезды детей из пострадавших территорий в федеральные лагеря.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что власти Иркутской области собираются компенсировать пострадавшим от паводка утрату посевов и домашнего скота

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.