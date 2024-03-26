В Новосибирской области на дорожную разметку в 5 районах планируют потратить до 84 млн рублей

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы» объявило поиск подрядчика на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах региона. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком закупки выступает Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области».

Согласно информации размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок начальная (максимальная) цена контракта составляет 83 млн 920 тысяч 999 рублей за выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах в Колыванском, Коченевском, Новосибирском, Тогучинском и Чулымском районах области в рамках содержания. Подать заявки на участие в аукционе можно до 1 апреля текущего года.

В описании объекта закупки сказано, что разметка должна быть выполнена из краски, термопластика и холодного спрей-пластика белого или желтого цвета. Гарантийный срок нанесения конструктивных элементов — от 4 до 12 месяцев. Срок исполнения работ — с даты заключения контракта до 5 декабря 2024 года.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что в Новосибирской области объявлен аукцион на поставку пожарных автомобилей.