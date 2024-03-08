В Новосибирской области объявлен аукцион на поставку пожарных автомобилей

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы» объявило поиск подрядчика на поставку пожарных автоцистерн. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком приобретения пожарных автомобилей выступает Государственное казенное учреждение «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области».

Согласно информации размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок начальная (максимальная) цена контракта составляет 60 млн 120 тысяч рублей за 4 автомобиля. Подать заявки на участие в аукционе можно до 21 марта текущего года.

В описании объекта закупки сказано, что пожарный автомобиль предназначен для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по тушению и проведению аварийно-спасательных работ. Автомобиль должен быть оборудован пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ, средствами их подачи. Год выпуска — не ранее 2023 года, срок службы до списания автомобиля — не менее 10 лет.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что в Республике Тыва введен режим ЧС из-за пожара на Шагонарской ТЭЦ.