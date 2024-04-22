Новосибирские власти рассказали, какие мероприятия по поддержанию в порядке городской дорожной сети проводились на минувших выходных. По данным пресс-центра мэрии, в том числе, на дороги Новосибирска нанесли почти 40 000 погонных метров разметки.

Как сообщают городские власти, в конце прошлой недели рабочие «Городского центра организации дорожного движения» и ДЭУ приступили к разметке дорог. За субботу и воскресенье было нанесено 39 238 погонных метров дорожной разметки. Работы велись на улицах Станиславского и Челюскинцев, площади имени Ленина, Вокзальной и Октябрьской магистралях.

Внимание уделяли не только разметке: по информации пресс-центра мэрии, на уборку города выходили от 269 до 308 единиц техники. Дорожные службы очистили 199 парковок, островков безопасности, заездных карманов, 326 остановок общественного транспорта, 54 лестницы, 209 ливневок. Подмели и отмыли несколько километров тротуаров и дорог, лотковой части и технических полос, 275 дорожных знаков. В ручной уборке были задействованы более 140 человек.

Также за период с пятницы по воскресенье ДЭУ Новосибирска восстановили 1 337,5 квадратных метра дорожного полотна: 330 метров из них было отремонтировано горячим асфальтом, 102 — холодным. Кроме того применялись литой асфальт, рециклер и установка «Бецема».

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