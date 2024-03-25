В экологичность новосибирских ТЭЦ вложат порядка 144 млн рублей

91 ремонтный проект для поддержания экологичности генерации выполнят четыре ТЭЦ Новосибирска в ходе ремонтной программы 2024 года. В результате объем необходимого станциям топлива снизится приблизительно на 600 тысяч тонн в год.

Вложения в экологичность производства — обязательная часть ежегодной ремонтной программы на теплоэлектростанциях. В 2024 году основные затраты на экологическую часть ремонтов на четырех ТЭЦ города составят около 144 млн рублей. Эти вложения дополнят ежегодные инвестиции в защиту окружающей среды при работе станций.

В числе пяти самых крупных проектов — капремонт дымовой трубы ТЭЦ-2, инвестиции в объект составят 37 млн рублей. Станция планирует ремонт железобетонного ствола 120-метровой трубы №2: заменят кирпичную футеровку (облицовки огнеупорными материалами) на монолитную из полимерного керамзитобетона. Также пройдет ремонт подводящих газоходов трубы. Это первый капремонт за 60 лет работы дымовой трубы.

Вторым проектом является капремонт электрофильтра второго энергоблока ТЭЦ-5, в него будет вложено 16 млн рублей. Здесь заменят редукторы на новые, с более надежной конструкцией. Эти механизмы управляют встряхиванием осадительных и коронирующих электродов электрофильтров.

В качестве третьего проекта будут проведены текущие ремонты семи электрофильтров котлов Новосибирской ТЭЦ-3, суммарной стоимостью 12 млн рублей. Станция капитально отремонтирует четыре корпуса электрофильтров на котлах с номерами 8 и 9. А на котлагрегатах с номерами с 10 по 14 пройдут текущие ремонты электрической и механической частей электрофильтров.

Четвертым проектом станет ремонт очистного оборудования котла №9 ТЭЦ-2 — двух батарейных эмульгаторов: 9 млн рублей. Станция планирует замену кассет блока завихрителей воздушного потока. Задача — поддержать эффективную работу эмульгаторов со степенью очистки на уровне 98%.

Последний крупный проект — замена газоходов, ремонт корпуса батарейного эмульгатора ТЭЦ-4, на что будет выделено 4 млн рублей. В планах установка новых газоходов — каналов, которые служат для удаления дымовых газов от котла №9 до дымовой трубы.

Всего по ремонтной программе 2024 года на теплоэлектроцентралях Новосибирской области — четырех в Новосибирске и одной в Куйбышеве — СГК планирует отремонтировать суммарно 101 единицу оборудования. В программу капремонта вошли 13 единиц оборудования: семь котлов, три турбины и три генератора. Вложения в ремонты в 2024 году составят 4,3 млрд рублей — на 9% больше, чем годом ранее.

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