По данным Минстроя РФ, в 2022 году дефицит кадров в отрасли ЖКХ по стране составлял порядка 200 тысяч человек. Из 3 млн занятых в сфере только 1/3 имеет профильное образование. Тем временем новое жилье строится, а кто его будет обслуживать — не ясно. Сегодня управляющим компаниям не хватает инженеров, тепло- и гидротехников и слесарей, сообщает пресс-служба СГК.

По словам директора Новосибирского архитектурно-строительного колледжа, руководителя регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Сергея Аверьяскина, в отрасли наблюдается колоссальный дефицит кадров уже много лет.

«Доход управляющих организаций, который складывается из платежей собственников и арендаторов помещений, не всегда позволяет платить конкурентоспособную зарплату. Поэтому в сфере ЖКХ дефицит стоит острее, чем в других отраслях. К тому же эти профессии не только малооплачиваемые, но и непрестижные. Все это напрямую сказывается на уровне квалификации. Зима в Новосибирске и череда коммунальных аварий показали, что управляющие компании не смогли справиться с ее последствиями», — пояснил Сергей Аверьяскин (цитата по СГК).

Студенты колледжа, по рассказу директора, на практике видят, в каком плачевном состоянии находится постсоветский жилищный фонд в сравнении с новыми домами, где установлены современные системы диспетчеризации и автоматизации энергоресурсов. В то время, как на рынке труда широкий выбор неквалифицированных видов деятельности с более высоким доходом, зоной комфорта и гибким графиком.

В этом году колледж участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» и получает грант на создание образовательно-производственного центра, задача которого создать новую гибкую модель подготовки кадров согласно запросам рынка. В рамках проекта будет подготовлено в два раза больше кадров с сокращением обучения на один год — теперь оно будет занимать полтора года.

На площадке колледжа создается укомплектованный учебно-производственный комбинат, где студенты смогут проходит практику, а управляющие компании для этих целей выделяют близлежащие 15 домов.

«По сути мы забираем их на аварийное и техническое обслуживание, за исключением ночной диспетчеризации. УК, в свою очередь, за это обслуживание перечисляет денежные средства в УПК. Из чего складывается МРОТ, который получает студент, ему засчитывается практика, а потом переводом мы можем оформить их к будущему работодателю после окончания обучения. Вот такой проект, абсолютно реальный, практически на 50% уже запустился», — отметил Сергей Аверьяскин.

Ранее мы писали о том, что энергетики объявили режим «технологической тишины» в Новосибирске.