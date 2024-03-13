Куйтунский районный суд Иркутской области удовлетворил иск Тулунской межрайонной прокуратуры о возврате в муниципальную собственность земельного участка площадью более 2 тыс. кв. метров, который ранее был передан в собственность близкому родственнику бывшего мэра Тулуна Юрия Кариха. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что должностными лицами администрации муниципального образования «город Тулун» на праве аренды предоставлен земельный участок в зоне индивидуальной жилой застройки близкому родственнику главы муниципального образования. В дальнейшем на участке арендатором был возведен объект, зарегистрированный как объект капитального строительства с наименованием жилой дом, что позволило ему оформить землю в собственность без проведения торгов. После этого в 2022 г. на основании решения главы муниципалитета к этому участку был присоединен путем перераспределения дополнительный участок земли», — говорится в сообщении.

Прокурорская проверка показала, что возведенный на участке объект фактически не имеет прочной связи с землей, к недвижимому имуществу не относится, не является жилым домом и объектом капитального строительства. В связи с этим право собственности на участок было приобретено в нарушение земельного законодательства. Прокуратура направила в суд исковое заявление о возврате в муниципальную собственность земельного участка. Суд требования прокурора удовлетворил.

Сам Юрий Карих 4 марта текущего года был досрочно освобожден от исполнения своих обязанностей судебным решением.

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