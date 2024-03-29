Экс-начальника управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, ранее получившего десять с половиной лет колонии, освободили от наказания по одной из статей. Суд счел, что срок давности для наказания истек.

Как сообщает ТАСС с судебного заседания, прошедшего в пятницу 29 марта в Кемеровском областном суде, Александра Мамонтова освободили от наказания по уголовному делу о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) в связи с истечением срока давности наказания. При этом шестилетний срок по статье о растрате для Мамонтова остался в силе.

Второй фигурант этого дела, бывший главный пожарный инспектор Кемерова Григорий Терентьев судебным решением также освобожден от наказания по статье о халатности; наказание за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) суд не отменял.

Напомним, в июне 2023 года суд признал бывшего руководителя Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова в халатности и растрате, совершенной с использованием служебного положения: ему назначили 10,5 года в колонии общего режима и штраф в 900 тысяч рублей. Григорий Терентьев был признан виновным в мошенничестве и халатности, повлекшей смерть двух и более лиц: он получил 8,5 года в колонии и 120 тысяч рублей штрафа. По версии следствия, обвиняемые не организовали проверку торгово-развлекательного центра, зная о наличии пожарных нарушений в здании. В результате в ТРЦ произошел пожар, который невозможно было потушить из-за неисправности оборудования. Осужденные не признали свою вину.

О том, что дело Мамонтова и Терентьева будет пересмотрено, «Континент Сибирь» сообщал в середине марта.