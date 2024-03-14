Управление Судебного департамента в Кемеровской области сообщает, что в областной суд для апелляционного пересмотра поступило дело экс-главы ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного пожарного инспектора Кемерова Григория Терентьева.

Кемеровский областной суд рассмотрит апелляцию на приговор Александру Мамонтову и Григорию Терентьеву, осужденных по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в 2018 году. Судебное заседание по делу назначено на 14 часов 25 марта этого года.

Напомним, в июне 2023 года суд признал бывшего руководителя Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова в халатности и растрате, совершенной с использованием служебного положения: ему назначили 10,5 лет в колонии общего режима и штраф в 900 тысяч рублей. Григорий Терентьев был признан виновным в мошенничестве и халатности, повлекшей смерть двух и более лиц: он получил восемь с половиной лет в колонии и 120 тысяч рублей штрафа. По версии следствия, обвиняемые не организовали проверку торгово-развлекательного центра, зная о наличии пожарных нарушений в здании. В результате в ТРЦ произошел пожар, который невозможно было потушить из-за неисправности оборудования. Осужденные не признали свою вину.

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