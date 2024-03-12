В Новосибирске запускается новый кольцевой маршрут

С 13 марта в Новосибирске будет организовано движение нового кольцевого муниципального маршрута регулярных перевозок – автобуса № 33 «Ул. Учительская – Ботанический ж/м – Ул. Учительская». Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«Путь следования нового маршрута следующий: ул. Богдана Хмельницкого, ул. Бардина, ул. Новая, ул. Магаданская, ул. Даргомыжского, ул. Залесского, ул. Дуси Ковальчук, площадь имени Калинина, ул. Дуси Ковальчук, ул. Плановая, ул. Жуковского, ул. Северная, ул. Дачная, ул. Дмитрия Донского, Красный проспект, площадь имени Калинина, ул. Дуси Ковальчук, ул. Залесского, ул. Даргомыжского, ул. Магаданская, ул. Новая, ул. Бардина, ул. Богдана Хмельницкого», — говорится в сообщении.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Приангарье создадут региональную навигационную систему для общественного транспорта.