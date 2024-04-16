Бывший глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска Роман Дронов задержан

16 апреля полиция задержала руководителя ПАТП-4 Новосибирска и экс-главу департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города Романа Дронова. Он подозревается в нанесении ущерба муниципалитету на 50 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено ГУ МВД по Новосибирской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

«Установлено, что в 2017 — 2018 гг. между муниципальными учреждениями, отвечающими за обслуживание светофорных объектов на улицах города, и частными организациями — подрядчиками заключены контракты на общую сумму 50 млн рублей. Согласно контрактам, подрядчики должны были обслуживать и содержать в рабочем состоянии автоматическую систему управления дорожным движением в г. Новосибирске. После заключения контрактов, денежные средства, поступившие на счет организаций, были распределены на цели, не связанные с исполнением договорных обязательств», — сообщили в ведомстве.

Также задержаны двое бывших руководителей муниципальных учреждений, отвечающих за обустройство улично-дорожной сети города Новосибирска, которые подозреваются в мошенничестве в дорожно-строительной отрасли.

Ранее 20 марта 2024 года был задержан и отправлен в СИЗО и Константин Васильев, который был преемником Романа Дронова на посту в мэрии.

Роман Дронов руководит ПАТП-4 с 2021 года. Должность начальника департамента Роман Дронов занял в 2017 году. С 1995 по 2016 год он работал в МУП «Новосибирский метрополитен».

Напомним, что на прошлой неделе суд избрал меру пресечения бывшему руководителю управления по экономической безопасности МВД (УЭБиПК) Новосибирской области Владимиру Вялкову.