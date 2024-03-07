Новая навигационная система для общественного транспорта появится в Иркутской области. Инструмент призван контролировать расписание междугородних автобусов и повысить удобство пользования транспортом для пассажиров.

Как сообщает пресс-центр правительства Иркутской области, новая система, разработка которой уже идет, будет отображать реальное положение автобусов межмуниципальных маршрутов на карте. По задумке авторов, с помощью новой системы можно будет в любой момент увидеть как далеко находится автобус нужного маршрута и как скоро он прибудет на интересующую остановку — аналогичный функционал реализован для городского транспорта в популярных картографических сервисах 2ГИС и Яндекс.Карты.

Пользоваться новой системой жители Приангарья смогут через сайт или мобильное приложение. Получать данные от автобусов новый инструмент будет через уже установленные на транспорте датчики системы ГЛОНАСС, поэтому его внедрение не требует больших расходов на дополнительное оборудование. Сообщается, что средства на разработку новой информационной системы выделяют из бюджета региона — на данный момент, стоимость разработки и запуска проекта оценили в один миллион рублей. По планам разработчиков, запустить сервис в работу получится к концу 2024 года.

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