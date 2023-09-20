Депутат Заксобрания Новосибирской области Ирина Диденко выдвинула предложение по поддержке региональной экономики по отраслям, а также по закреплению мер, способствующих улучшению кадровой обстановки на сельских территориях.

20 сентября вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Ирина Диденко предложила ввести госпрограмму по отраслевой поддержке экономики. Соответствующий вопрос был поднят на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания.

Во время заседания была затронута тема комплексного развития сельских территория (далее — КРСТ) Новосибирской области в рамках стратегии социально-экономического развития региона. Замминистра экономического развития региона Виталий Шовтак признал проблему неравномерного развития и расселения в регионе, уточнив, что происходит миграция населения в Новосибирскую агломерацию.

Зампредседателя комитета Дмитрий Франчук предложил поменять приоритеты в стратегии и разграничить мероприятия по развитию Новосибирской агломерации и других местностей. Виталий Шовтак отметил, что на КРСТ направлено более миллиарда рублей, но переломить сложившуюся ситуацию все равно не получается.

«С учетом того, что в 2024 году Новосибирская область не будет участвовать в КРСТ, стоит перенаправить бюджет на софинансирование мероприятий по улучшению материально-технической базы аграрных лицеев, которые как раз воспитывают такие кадры на селе», — добавил Дмитрий Франчук.

Также Ирина Диденко предложила оказывать помощь различным муниципалитетам региона, тем более, по ее словам, в развитии КРСТ регион дальше Бердска не ушел. Одним из способов поддержки предприятий вице-спикер назвала господдержку по отраслям экономики.

«Недавно мы проводили серию встреч в районах. Предприятия сегодня не просто обескровлены кадрами, а просто жестко в них нуждаются и конкурируют между собой за них», — рассказала Ирина Диденко.

Вице-спикер выразила надежду, что в стратегии будет сделан акцент на единое территориальное развитие региона: «Этот вопрос становится еще более острым. Мы общаемся с руководителями предприятий региона и их сотрудниками. Есть ряд таких предложений, как обучение на местах и усиление целевого обучения. Звучат и более кардинальные предложения — закреплять персонал за соответствующими территориями, как это было в советское время. Но пока это не предусмотрено законом. Мы считаем, что в ряде программ эти инициативы должны быть закреплены и усилены, такие возможности есть».